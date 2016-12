2016-12-25 19:02:00.0

Aichach-Obermauerbach Stephan Zinner und Marcus H. Rosenmüller: Ein Abend mit viel Witz

Im Canada begeistern Stephan Zinner und Marcus H. Rosenmüller mit eigenen Gedichten und Musik. Eine Mischung aus Poetry Slam und Rock’n’Roll. Von Maximilian James

Aichach-Obermauerbach Es ist fast ein bisschen wie auf einer großen Familienfeier, auf der die zwei größten Spaßvögel zu später Stunde aus dem Nähkästchen plaudern, die alten Urlaubsgeschichten erzählen – natürlich nicht ohne dabei zu übertreiben – und damit das ganze Fest unterhalten. Wie Stephan Zinner und Marcus H. Rosenmüller im ausverkauften Saal im Canada in Obermauerbach dort oben auf der kleinen Bühne sitzen, ist das aber weit mehr als nur ein feucht-fröhlicher Abend. Es ist die ganz große Kleinkunst.

Selbstgeschriebene Jahrhundert-Gedichte werden vorgetragen, von göttlichen Begegnungen erzählt und zwischendrin immer mal wieder ein Lied auf der Gitarre gezupft. Familiär ist die Atmosphäre irgendwie trotzdem, die Distanz zwischen Publikum und dem Duo auf der Bühne quasi nicht vorhanden: Immer wieder werden Kommentare aus dem Publikum aufgegriffen, es wird kurz gespaßt und dann wieder zum Programm übergegangen.

ANZEIGE

Ungezwungener Abend

Alles in allem ist es ein sehr unterhaltsamer und ungezwungener Abend. Zinner & Rosenmüller entpuppen sich als wunderbar amüsantes Tandem. Die Zusammenarbeit der beiden ist nicht neu: Beim Film haben die zwei Oberbayern schon öfter zusammen gearbeitet. So spielte Zinner, der auch vom Nockherberg und als Kabarettist bekannt ist, unter anderem in Rosenmüllers Erfolgs-Filmen „Beste Zeit“ und „Räuber Kneißl“ mit.

Im selben Jahr, als diese beiden Filme über die Leinwand flimmerten, standen Zinner und Rosenmüller auch das erste Mal gemeinsam für eine Lesung auf der Bühne. Das war 2007 im Schlachthof in München. Was eigentlich als einmalige Sache gedacht war, entwickelte sich schnell zur regelmäßigen Abwechslung zum Filmgeschäft. Immer wieder ist das Duo seitdem auf Lese-Tour unterwegs.

So kommen sie am Donnerstag auch ins Canada nach Obermauerbach, wo Stephan Zinner übrigens im September des kommenden Jahres erneut mit seinem Solo-Programm „Relativ Simpel“ zu Gast sein wird.

Zinner ist es auch, der dem Abend eine musikalische Duftnote verpasst. Mit seiner Gitarre spielt er Lieder über das Reisen oder verschwindende Haustiere. Als er die Gitarre zurück in den Ständer stellt, erzählt er von seiner Begegnung mit Gott, der sich im Getränkemarkt Löwenbräu kauft, um es zu Hause zu Augustiner zu verwandeln. Oder er liest nachdenkliche Texte oder zitiert die lustigsten Fußballsprüche: „Da geht er, ein großer Mann wie Steffi Graf“ – der ist von Sportmoderator Jörg Dahlmann.

Die sexuelle Revolution

Sein Kompagnon – Zinner nennt ihn liebevoll „Rosi“ – wartet währenddessen mit selbst geschriebenen Gedichten auf. Manchmal geht es um die sexuelle Revolution, manchmal einfach nur um den Stau auf dem Weg zum Einkauf: „Ich persönlich, ich mag ja Stagnation.“

Vor allem die lockere Vortragsart irgendwo zwischen Poetry Slam, Dichterlesung und Rock ‘n’ Roll macht Rosis Gedichte so einzigartig. Und sie sind immer nah dran am Leben des 43-jährigen Regisseurs. Er erzählt von seiner Studien-Zeit in München, als er sich den Lärm vom Mittleren Ring abends im Bett immer als Wellenrauschen vorstellt. Und darüber, wie er sich – am Meer angekommen – nichts sehnlicher wünscht, als das Rauschen des Mittleren Ringes. Oder die 4:0-Niederlage der Bayern gegen Barcelona vor einigen Jahren, die er vor dem Rückspiel in einem Gedicht verarbeitete: „Im Leben nie aufgeben! Und wenn, dann doch.“

Gegen Ende scheint es fast, als wollten sich Zinner und Rosenmüller gegenseitig mit ihren Erzählungen und Gedichten übertrumpfen. Das Publikum freut’s und so bekommen die Zuschauer sogar noch eine Zugabe. Dann verabschieden die beiden das Publikum in die Feiertage. Mit einem Advents-Gedicht von Loriot – so wie es sich für zwei echte Spaßvögel eben gehört.