2017-01-06 07:03:00.0

Pöttmes Sternsinger bringen den Segen von Haus zu Haus

In sechs Gruppen ziehen die Heiligen Drei Könige durch Pöttmes. Manche Menschen bleiben extra daheim, um den Besuch nicht zu verpassen. Von Gerlinde Drexler

Pöttmes Das Tuch sitzt, der Umhang auch. Nur der Schuh zwickt noch etwas. Die neunjährige Jana ist eine von rund 20 Sternsingern, die heuer durch den Markt Pöttmes ziehen und den den Segen von Haus zu Haus bringen. Mit Widrigkeiten wie dem überraschenden Wintereinbruch werden die Sternsinger locker fertig. Wenn eine Straße scheinbar kein Ende nimmt, wird zwar kurz gestöhnt, aber dann ist es auch schon wieder vergessen.

Gegen acht Uhr morgens geht es schon los. Sternsinger und Begleiter treffen sich im Pfarrheim zum Umziehen und Schminken. In sechs Gruppen werden sie durch den Markt ziehen. Normalerweise sind es vier Kinder pro Gruppe. Wegen Krankheit sind es heuer jedoch weniger Ministranten und in jeder Gruppe deshalb nur drei Kinder.

Ein Sternsinger in jeder Gruppe verkörpert den dunkelhäutigen Caspar und bekommt deshalb das Gesicht schwarz angemalt. Früher sei dafür wirklich noch Schuhcreme verwendet worden, erinnert sich Susanne Schütz. Heute ist es schwarze Theaterschminke. Schütz geht heuer zum ersten Mal als Begleiterin mit. Ihre beiden Kinder sind jedoch schon seit einigen Jahren als Sternsinger in der Gemeinde unterwegs.

Vielen ist es wichtig, die Sternsinger zu treffen

Was Schütz auffiel: „Die Leute freuen sich richtig, wenn die Sternsinger vor der Türe stehen.“ Eine Frau sei ihnen sogar nachgelaufen, um Geld in die Sammelbüchse zu werfen, weil sie zum Einkaufen gehen musste. „Es ist schon vielen wichtig, die Sternsinger zu treffen“, stellt Schütz immer wieder fest.

Das bestätigt auch Hildegard Jungwirth. Die Pöttmeserin ist extra daheim geblieben, um die Sternsinger nicht zu verpassen. Es sei ihr sehr wichtig, dass die Heiligen Drei Könige mit dem Weihrauch ins Haus kommen und den Segen an die Tür schreiben, sagt Jungwirth.

Am liebsten würde sie den Kindern nicht nur Geld für die Sammelbüchse, sondern auch für sie selbst mitgeben. Das dürfen die Sternsinger jedoch nicht annehmen. Heidi Schmuttermeier, die als Begleiterin dabei ist, empfiehlt Jungwirth deshalb, das Geld für die Ministranten in einen Umschlag zu tun und in den nächsten Tagen im Pfarrbüro abzugeben.

Sternsinger dürfen für sich selbst nur noch Süßigkeiten annehmen

Etwas anderes dürfen die Sternsinger aber schon annehmen: Süßigkeiten. Davon sammeln sie während ihres Rundgangs einiges ein. Schmuttermeier hat ebenso wie die Begleiter der anderen Gruppen eine Tasche dabei, in der die Süßigkeiten landen. Am Ende der Aktion werden sie dann unter allen Ministranten verteilt werden.

Mittags treffen sich alle im Pfarrheim. Zur Stärkung gibt es Spaghetti. Dann geht es wieder weiter. Das Wetter sei heuer schön zum Laufen, sagt die neunjährige Jana. „Im vergangenen Jahr war es ziemlich glatt.“ Jana verkörpert Balthasar und trägt das Gefäß mit dem Weihrauch, Jasmin den Stern. Der Stern sei am besten, mein Jasmin. „Aber der Weihrauch ist voll cool.“

Der glänzende Stern birgt ein kleines Geheimnis. Auf seiner Rückseite ist ein Spickzettel befestigt, auf dem der Text für die Sternsinger steht. Falls sie in der Aufregung auf einmal nicht mehr weiter wissen. Aber selbst wenn die Heiligen Drei Könige am Anfang noch nicht ganz textsicher gewesen wären, so hat sich das schnell gegeben. Von einer Haustür bis zur nächsten sind es nur wenige Schritte und dann sagen sie ihr Sprüchlein schon wieder auf.