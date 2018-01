2018-01-06 15:00:00.0

Kabarett Stianghausratschn Rosi kommt nach Gebenhofen

Der Auftritt der Musikkabarettistin findet am Samstag, 20. Januar, im Sportheim statt.

Die bayerische Liedermacherin und Musikkabarettistin Roswitha Spielberger alias Stianghausratschn Rosi kommt am Samstag, 20. Januar, ins Gebenhofener Sportheim. Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

In ihren Liedern und Gedichten im bayerischen Dialekt geht bei der Stianghausratschn meistens um Geschichten aus dem Leben. Angefangen von der „buckladen Verwandtschaft“ bis hin zum Bauer, der seine Frau auch ohne das Fernsehen findet, bringt die Rosi alle Themen des Alltags in ihrer humorvollen Art an den Mann beziehungsweise an die Frau. Um Platzreservierung wird gebeten. (ill)

Kontakt Näheres beim Gebenhofener Sportheimwirt Herbert Karl unter Telefon 08207/1682 (Sportheim) oder privat unter 08257/927588 sowie mobil unter 0151/54820410. Gerne auch per E-Mail: herbertkarl@t-online.de