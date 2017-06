2017-06-01 05:33:00.0

Projekt Stillstand in der Burgkirche Oberwittelsbach

Sanierung des historischen Bauwerks wird erst 2018 weitergehen. Dann sollen die massiven Schäden am Gewölbe behoben werden. Was bis dahin passiert Von Claudia Bammer

Aichach-Oberwittelsbach „Die frühen Wittelsbacher“ sind das Thema, mit dem die Bayerische Landesausstellung 2020 in die Region geholt werden soll. Die Burgkirche im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach, am Stammsitz des Herrschergeschlechts, sollte dabei als historischer Schauplatz eine wichtige Rolle spielen. Doch Anfang Mai wurde bekannt, dass die laufende Generalsanierung der Kirche nicht rechtzeitig fertig wird. Derzeit herrscht auf der Baustelle Stillstand, bestätigt Dagmar Feiler, Projektleiterin beim Staatlichen Bauamt Augsburg, auf AN-Anfrage.

Der Grund für die Verzögerung sind die massiven Schäden am Gewölbe im Kirchenschiff. Im Laufe der Arbeiten hatte sich schon im Frühjahr 2016 gezeigt, dass diese weit gravierender sind als gedacht. Es gibt Risse und Verformungen. Teilweise hängt das Gewölbe durch. „Die Statik funktioniert nicht mehr richtig“, so Feiler. Das Gewölbe muss rückverformt werden.

Wie das zu bewerkstelligen ist, darüber zerbrachen sich seitdem die Experten die Köpfe. Im Oktober war noch im Gespräch, eine Musterachse anzulegen, also einen Streifen des Deckengewölbes zu sanieren, um Aufwand und Kosten für das gesamte Gewölbe zu ermitteln. Das habe sich allerdings als zu umfangreich und unwirtschaftlich erwiesen, so Feiler. Ein Ingenieurbüro hat seitdem die Schäden genau kartiert, Mörtel und Ziegel analysiert und weitere Voruntersuchungen vorgenommen. „Jetzt haben wir eine Lösung, die funktionieren kann“, sagt Dagmar Feiler.

Im Kirchenschiff wird ein Gerüst eingebaut und das Gewölbe Stück für Stück nach oben gedrückt, erklärt die Projektleiterin. Immer um etwa einen halben Zentimeter. Mit einer Suspension, einer besonderen Lösung, wird das Gewölbe dann verfestigt. Einzelne Steinbereiche müssten ausgetauscht, einige Stellen neu ausgemauert werden, sagt Feiler. Der größte Teil der historischen Bausubstanz bleibe dabei aber erhalten. Die Projektleiterin betont: „Wir arbeiten dabei mit einem Verfahren, das kein Standard ist. Das ist auch für uns ungewöhnlich.“

Los gehen kann es mit der Anhebung des Gewölbes allerdings wohl erst im Frühling 2018. Wie Feiler erläutert, wird die jetzige Planung vom Bayerischen Kultusministerium sowohl baufachlich als auch kostentechnisch geprüft. Auch die Kirche, die Diözese Augsburg, muss die neue Planung wegen der Kostenübernahme genehmigen. Zu den Mehrkosten gibt es derzeit keine Auskunft. Feiler hofft, dass die Genehmigungen bis zu den Sommerferien vorliegen. Erst danach kann die Ausführungsplanung erstellt werden. Dann müssen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Vor dem Winter werden die Arbeiten nicht mehr begonnen. In der Frostperiode müssten die Arbeiten sonst unterbrochen werden. Das will man tunlichst vermeiden.

Im März oder April 2018 soll dann mit der Anhebung des Gewölbes begonnen werden. Bis es in der endgültigen Form ist, wird etwa ein halbes Jahr vergehen. Danach ist ein Jahr Ruhezeit vorgesehen, um zu sehen, wie sich das Gewölbe verhält, um Setzungen abzuwarten und dem Gewölbe Zeit zu geben, sich zu verfestigen. Das wird das ganze Jahr 2019 in Anspruch nehmen. Erst im Anschluss, also 2020, kann es dann mit der Innensanierung weitergehen. „Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen“, schränkt Feiler ein. „Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit.“

Die Gewölbeschäden sind nicht die erste unliebsame Überraschung bei der Sanierung. Schon die Arbeiten an den Fundamenten waren schwierig, an der Mauerkrone wurden Schäden entdeckt, im Dachstuhl gab es Hausschwamm. Von außen sind der Burgkirche die Schäden nicht mehr anzusehen. Fassade und Dach sind fertig, auch die Arbeiten an den Fenstern sind abgeschlossen. Das Außengerüst ist abgebaut.

Die Bayerische Landesausstellung soll das aber möglichst nicht ausbremsen. Wie berichtet, haben sich die Landkreise Aichach-Friedberg und Pfaffenhofen an der Ilm gemeinsam dafür beworben. Neben Oberwittelsbach sollen die Besucher das Wittelsbacher Schloss in Friedberg und die Benediktinerabtei Scheyern besichtigen können. Auch hinter dem Kloster Scheyern als Ausstellungsort steht derzeit aber ein Fragezeichen. Ergebnis eines Krisengipfels in der vergangenen Woche im Landratsamt in Aichach war: Es wird an allen drei Orten festgehalten. In Aichach werden mehrere Alternativen zu Oberwittelsbach geprüft, sagte damals Bürgermeister Klaus Habermann. Diese seien aber derzeit noch nicht spruchreif. (mit jca)