2017-01-23 08:57:00.0

Neujahrsempfang Stolzer Bürgermeister ehrt engagierte Sielenbacher

Gemeinde blickt zufrieden auf das vergangene Jahr. In dieser Gemeinde läuft einiges anders. Von Gerlinde Drexler

Einen Pokal von der Gemeinde gab es für die erfolgreichen Spielerinnen der Damenfußballmannschaft des TSV Sielenbach. Sie hatten zwei Mal die Kreismeisterschaft in die Gemeinde geholt. Beim Neujahrsempfang am Freitagabend würdigte Bürgermeister Martin Echter das ehrenamtliche Engagement der Gemeindebürger und zeichnete einige Sielenbacher dafür aus. Musiker der Sielenbacher Blaskapelle sorgten für die musikalische Unterhaltung.

Sowohl die Gemeinde als auch die Pfarrei könne nur funktionieren, wenn viele Ehrenamtliche mitziehen und sich einbringen, betonte der Rathauschef in seiner Rede. Beim Neujahrsempfang waren wieder ein Teil der Gewerbetreibenden, 25 Jugendliche, die vergangenes Jahr volljährig geworden waren, sowie die Mitglieder von Vereinen, die sich das ganze Jahr über ehrenamtlich aktiv einbringen, ins Pfarrheim eingeladen.

Mit dabei waren auch die Männer, die vor einigen Jahren die rund 180 Meter lange Klostermauer um die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum teilweise neu aufgebaut beziehungsweise saniert hatten. Der Bürgermeister sagte zu den Helfern: „Das war eine Riesenleistung, die ihr da vollbracht habt. Und das für Gottes Lohn.“ Zusammen mit dem damaligen Wallfahrtsseelsorger Pater Jörg Weinbach hatte Echter die Planung für die Klostermauer, das Carport und die Nebengebäude gemacht und vom Landratsamt genehmigen lassen. Innerhalb von einem halben Jahr hatten die ehrenamtlichen Helfer alles fertiggestellt. Kosten waren lediglich fürs Material angefallen. Mindestens 100000 Euro seien eingespart worden, war sich der Bürgermeister, ein gelernter Maurer und Bauzeichner, sicher. Darauf, dass auch der Bürgermeister selbst der Gemeinde viele Ausgaben erspart hatte, wies sein Stellvertreter Franz Moser hin. Als Bauzeichner hatte Echter viele Projekte geplant und deren Ausführung überwacht. Moser zu den Gästen: „Da haben wir einige Hunderttausend Euro gespart.“ Sein besonderer Dank galt Therese Echter, der Ehefrau des Bürgermeisters, die ihrem Mann den Rücken freihält. Sie sei die beste Mitarbeiterin der Gemeinde, lobte Moser.

Mit Urkunden und Geschenken würdigte Bürgermeister Echter das ehrenamtliche Engagement verschiedener Bürger: Thomas Kreppold ist seit 25 Jahren Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins; Peter Breitsameter organisiert seit vielen Jahren die Sammlungen für die Kriegsgräber; Julian Lechner schaffte beim Berufswettbewerb der Jungköche in Baden-Württemberg den ersten Platz und erreichte beim Deutschlandfinale die Bronzemedaille; Markus Herb war sechs Jahre stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Sielenbach und ist weiter als Schatzmeister tätig; Claudia Gadsch, Rektorin der Mittelschule, ist seit 25 Jahren an der Schule; Julia Hofberger war mehr als zehn Jahre aktiv bei der Feuerwehr im Einsatz und machte zusätzlich den Sanitätsdienst mit. Zwei Mal die Kreismeisterschaft nach Sielenbach geholt hatten die Fußballdamen des TSV Sielenbach. Nachdem sie vom Verband dafür keinen Pokal bekommen hatten, überreichte ihnen der Bürgermeister einen von der Gemeinde gestifteten Pokal.

Echters Rückblick auf das vergangene Jahr war durchweg positiv. Die Gemeinde habe sich zu einer Art Vorzeigegemeinde entwickelt. Bei Themen wie der Energiewende oder Wärmeversorgung stehe sie weit vorne. Sielenbach war unter anderem mit dem Umweltpreis für das Naturschutzprojekt Ecknachtal ausgezeichnet worden. Sogar auf der Facebook-Seite der Aichacher Nachrichten rangiere die Gemeinde auf den ersten beiden Plätzen, freute sich Echter: mit der Freibier-Wette und den Maibaumdieben (wir berichteten).

Stolz ist der Bürgermeister, dass in seiner Gemeinde manches anders laufe als anderswo. Als Beispiel nannte er die Windkraft. Bei den Transporten von Teilen der Windkrafträder waren die total verwunderten Lastwagenfahrer mit Blasmusik empfangen wurden. „Wo anders werden sie mit Protest und Hindernissen erwartet.“ Alles weiter ohne Probleme zu schaffen, könnte in der Zukunft schwieriger werden, sagte Echter. „Unsere globale Welt hat sich in letzter Zeit bedenklich verändert.“