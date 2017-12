2017-12-12 05:38:00.0

Prozess Streit eines Pärchens artet aus: Polizei muss eingreifen

Ein Streit eines Pärchens artete so aus, dass die Polizei gerufen wurde. Dann ging der Mann auf die Beamten los. Jetzt stand er in Aichach vor Gericht. Von Gerlinde Drexler

Die Gewalt gegen Polizisten nimmt zu. Dieser Tatsache sehen sich auch Streifenbeamte zunehmend ausgesetzt. Ein solcher Fall war jetzt Gegenstand einer Gerichtsverhandlung in Aichach. Zuerst hatte ein 27-jähriger Augsburger nachts im Juli im Landkreisnorden lautstark mit seiner Freundin gestritten. Dann trat er nach den dazu gerufenen Polizeibeamten und bespuckte sie.

Die Erklärungen des Mannes, der als Angeklagter vor Gericht stand, waren für Richterin Andrea Herman nicht plausibel. Obwohl sie manche Argumente von Verteidiger Reinhard Baade nachvollziehen konnte, wie sie sagte. Gegen den 27-Jährigen sprach, dass er schon einmal verurteilt worden war, weil er Vollstreckungsbeamten Widerstand geleistet hatte. Diesmal ging es laut Anklage um tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, fahrlässige Körperverletzung und Beleidigung. Schon sehr betrunken sei er an dem Tag gewesen, gab der Angeklagte vor Gericht zu. Auch den Streit mit seiner Freundin bestätigte er. „Es war scheinbar etwas lauter“, räumte der 27-Jährige ein.“ Denn ein Anwohner, der alles von seiner Wohnung aus gehört hatte, verständigte die Polizei. Er äußerte auch den Verdacht, dass der Angeklagte ein Messer haben könnte. Das war zumindest der Eindruck des Anrufers gewesen.

Die Streifenbeamten nahmen diesen Hinweis ernst, als sie wenig später das streitende Pärchen ansprachen. Der 27-Jährige habe sich ruckartig umgedreht und sei in seine Richtung gelaufen, sagte einer der Beamten aus. Außerdem habe der Angeklagte immer wieder nach seiner Gürteltasche gegriffen. Wegen der Dunkelheit konnte der Polizist keine Einzelheiten erkennen.

Der Beamte beschrieb den weiteren Ablauf: „Er lief ein bisschen wie ferngesteuert und reagierte nicht auf Ansagen von mir.“ Mehrfach hätten sie den Angeklagten dazu aufgefordert, stehenzubleiben, bestätigte der zweite Polizeibeamte. Auch auf die Ankündigung der Polizisten, dass sie Pfefferspray einsetzen würden, reagierte der 27-Jährige nicht. Um ihn zu stoppen, mussten die Polizisten sogar zwei Mal auf das Pfefferspray zurückgreifen.

Ein Messer fanden sie bei der anschließenden Durchsuchung des Angeklagten nicht. Dafür trat der mit Handschellen am Boden Sitzende nach den Beamten, beleidigte sie mit Ausdrücken wie „Hurenböcke“ oder „Drecksbullen“ und spuckte einen an. Die Polizeibeamten berichteten, dass die Stimmungen des Angeklagten mehrmals zwischen ruhig oder aggressiv, aufbrausend und beleidigend wechselte. Der 27-Jährige bezeichnete den Einsatz des Pfeffersprays „in dem Moment als einfach ungerechtfertigt“. Dass die Polizisten ihn aufgefordert hatten, stehenzubleiben, habe er nicht mitbekommen, sagte er aus. An die Kraftausdrücke, mit denen er die Beamten bedacht hatte, konnte sich der Angeklagte nicht mehr erinnern. „Aber abstreiten kann ich es auch nicht.“

Was er jedoch abstritt, war, dass er nach den Beamten getreten oder sie bespuckt habe. Das Treten erklärte er mit Zappeln, weil er Schmerzen wegen des Pfeffersprays hatte. Und auch gespuckt habe er nur, um das Spray aus dem Mund zu bekommen. Eine Erklärung, die beide Polizisten in ihrer Aussage so kommentierten: „Definitiv nicht.“

Auch Staatsanwalt Konstantin Huber glaubte nicht an ein „unkoordiniertes Gezappel“. Er wies darauf hin, dass der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt sei. 2015 war er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Beleidigung schon einmal verurteilt worden. Huber forderte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe sowie die Zahlung von 2000 Euro an einen gemeinnützigen Verein.

Dem schloss sich Richterin Herman an. Die 2000 Euro muss der 27-Jährige an den Augsburger Verein Bunter Kreis zahlen. Zu dem Angeklagten sagte die Richterin: „Es ist für mich nicht plausibel, was Sie ausgeführt haben.“ Obwohl sie das Argument von Verteidiger Baade nachvollziehen konnte. Der hatte gesagt, dass sich alles anders entwickelt hätte, wenn nicht in dem Anruf an die Polizei von einem Messer die Rede gewesen wäre. Weil er die Aussagen der Polizisten anzweifelte („Die wollen nur jemanden verurteilt sehen.“), plädierte Baade dafür, nur für die Beleidigung eine Geldstrafe im untersten Bereich zu verhängen.