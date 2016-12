2016-12-30 01:33:00.0

Kommunalpolitik Streit in der VG Dasing: „Friedensgipfel“ beim Landrat

Die fünf Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Dasing sprechen sich nach dem Wechsel an der Spitze aus – und ändern was Von Christian Lichtenstern

Die fünf Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing haben sich Mitte Dezember zu einer Aussprache mit Landrat Klaus Metzger getroffen. Ergebnis des „Friedensgipfels“ im Landratsamt: Eine einvernehmliche Lösung in schwieriger Gemengelage, „mit der alle leben können und keiner sein Gesicht verliert“, so berichtet Metzger auf seiner Internetseite. Einen Tag zuvor hatte er bereits ein Gespräch mit dem Personalrat der VG, um deren Argumente in der Angelegenheit zu hören. Wie berichtet, herrscht in der Verwaltung seit geraumer Zeit Knatsch. Konkret sieht die Lösung so aus, dass Dasing eigenständiger wird und Bürgermeister Erich Nagl die Personalhoheit für Mitarbeiter seiner Gemeinde übernimmt, obwohl er seit Kurzem nicht mehr Chef der VG ist.

Lorenz Braun, Bürgermeister in Adelzhausen und seit November der neue VG-Vorsitzende, bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung das Treffen, wollte aber nichts zum Inhalt sagen. Nur so viel: Das Gespräch sei gut gewesen und die Situation habe sich entspannt. Wie berichtet, hat der langjährige Vorsitzende Nagl bereis Ende Juli seinen Posten zur Verfügung gestellt. Als Dasinger Bürgermeister und einziger hauptamtlicher Rathauschef der fünf Kommunen ist er sozusagen „geborener“ Vorsitzender der VG, die ihren Sitz in seiner Gemeinde hat und auch die Aufgaben für die kleineren Gemeinden Obergriesbach, Sielenbach, Adelzhausen und Eurasburg übernimmt. Da stimmt Nagl auch uneingeschränkt zu: „Der Normalfall ist so. Das ist richtig.“

Das Vakuum an der Spitze blieb lange unter der Decke. Als Neuwahlen angekündigt wurden, war klar, dass es in Dasing nicht rund läuft. Die Stimmung in der VG-Sitzung Mitte November war frostig und Nagl sichtlich frustriert. Die Hintergründe des Rücktritts machten dann erst der Sielenbacher Bürgermeister Martin Echter und auch Lorenz Braun jeweils auf Nachfragen auf ihren Bürgerversammlungen öffentlich. Demnach gab es erhebliche Personalprobleme mit Kündigungen langjähriger Mitarbeiter, psychischen Erkrankungen und hoher Fluktuation. Ein neuer Mitarbeiter im Personalbereich hätte beispielsweise schon nach drei Tagen wieder gekündigt. In der Vergangenheit haben sich offensichtlich immer wieder Mitarbeiter bei Problemen mit dem Vorsitzenden an andere Bürgermeister gewandt. Nagl hat dagegen auf seine Zuständigkeit im Personalbereich verwiesen. Dass es nach der Neuwahl zwischen Braun und Nagl weder Handschlag noch Gratulation gab, wie bei solchen Wechseln üblich, wollte Braun in der Bürgerversammlung so nicht stehen lassen. Er habe Nagl zu Beginn und Ende der Sitzung die Hand gegeben: „Wir sind uns bloß nach der Wahl nicht um den Hals gefallen.“

Nagl verweist darauf, dass die Gemeinde Dasing bei der Bauverwaltung schon immer eigenständig war und diese Aufgabe nicht über die Verwaltungsgemeinschaft gelaufen sei. Auch künftig sei die VG für gemeinsame Verwaltungsaufgaben wie Hauptamt, Kämmerei oder Einwohnermeldeamt zuständig. Er habe jetzt aber als Bürgermeister nicht nur die Weisungsbefugnis, sondern auch direkt die Personalhoheit für Dasinger Angestellte wie beispielsweise im Klärwerk.

Es gibt mittlerweile Stimmen aus der Kommunalpolitik der fünf Kommunen, die der VG Dasing keine langfristige Zukunft voraussagen. So weit geht Nagl nicht, aber mit ihren Problemen stehe die VG nicht alleine da. Auch anderswo knirsche es. Im nahen Odelzhausen (Kreis Dachau) wird die VG aufgelöst (wir berichteten). Der Petersdorfer Bürgermeister Richard Brandner sei auch wegen Problemen mit der VG Aindling zurückgetreten. Eine Ursache sieht Nagl darin, dass die Mitgliedsgemeinden unterschiedlich groß seien und unterschiedliche Anforderungen an ihre Verwaltung hätten.