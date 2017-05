2017-05-15 19:03:00.0

Polizei Streit um Sprit für 11,9 Cent an Tankstelle in Karlsfeld

Falsche Anzeige: Ein Münchner stößt auf den sagenhaft billigen Preis und tankt voll. Der Tankstellenpächter ist damit aber nicht einverstanden.

Ein 24-jähriger Münchner staunte nicht schlecht, als er am Freitag gegen Mittag in Karlsfeld (Landkreis Dachau) sein Auto tanken wollte. Da stand an einer Tankstelle in der Münchner Straße ein Literpreis von sage und schreibe 11,9 Cent. Wie die Polizei berichtet, ließ er sich nicht lange bitten und tankte voll. Der Preis wurde sowohl an der Anzeigentafel als auch an der Zapfsäule angezeigt. Damit war der Pächter aber nicht einverstanden und verwies auf einen Systemfehler. Die herbeigerufene Streife konnte den Streit schlichten, der Münchner zahlte letztendlich den verbilligten Preis. (AN)