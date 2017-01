2017-01-30 17:59:00.0

Polizei Streit unter Syrern in Aichach

Junger Mann wird in Asylunterkunft in der Ludwigstraße mit Messer oder Schere verletzt

Aichach Gleich fünf Funkstreifenbesatzungen rückten am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Aichacher Ludwigstraße an. Laut Polizei waren in der dortigen Asylunterkunft zwei syrische Familien aneinander geraten. Im Verlauf des Streits soll eine Person seinen Kontrahenten, einen 18-jährigen Mann, mit einem Messer oder einer Schere leicht im Gesicht verletzt haben.

Wie die Polizei berichtet, musste sich der 18-Jährige im Aichacher Krankenhaus in ärztliche Behandlung begeben. Den Beamten gelang es schließlich, die Streitigkeiten zu schlichten. Dass so viele Polizisten für den Einsatz zur Verfügung standen, lag daran, dass gerade Schichtwechsel war und somit allein vier Streifen aus Aichach vor Ort waren. Eine Streife kam zur Unterstützung aus Augsburg, da die Dimension des Einsatzes zunächst unklar war.

Nach vorläufiger Einschätzung dürften gegenseitige und länger andauernde Provokationen der Grund für die Auseinandersetzung der syrischen Familien gewesen sein. Um genau zu klären, was den erneuten Streit ausgelöst hat, wird vermutlich ein Dollmetscher helfen müssen. Die Ermittlungen der Aichacher Polizei dauern an. (ull)