2017-10-22 20:54:00.0

Polizei Strohballen fallen in Eppertshofen auf Arbeiter

Betriebsunfall beim Verladen in der Gemeinde Berg im Gau. 60-Jähriger schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr

Ein schwerer Betriebsunfall mit Strohballen hat sich am Freitagabend in Eppertshofen (Gemeinde Berg im Gau im Kreis Neuburg-Schrobenhausen) ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein 60-Jähriger schwebte zeitweilig in Lebensgefahr.

Wie die Polizei berichtet, sollten aus einer Halle Strohballen auf einen Lastwagen verladen werden. Während der 45-jährige Lastwagenfahrer die Ballen mit einem Stapler auf den Lastwagen lud, mass der 60-Jährige die Temperatur der einzelnen Strohballen. Als der 45-Jährige wieder in die Halle kam, fand er den 60-Jährigen dort verletzt auf dem Boden liegend vor. Offensichtlich hatten sich mehrere Strohballen von der Lagerfläche gelöst und waren auf den Mann gefallen. Laut Notarzt bestand zunächst akute Lebensgefahr für den 60-Jährigen. Diese besteht mittlerweile nicht mehr, so die Polizei. Ob ein Fehlverhalten der Beteiligten oder eines Dritten vorliegt, muss noch geklärt werden. (AN)