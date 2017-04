2017-04-05 07:00:00.0

Polizeibericht Strohballen geraten in Scheune bei Kühbach in Brand

Weil ein aufmerksamer Passant die Feuerwehr verständigt, kann Schlimmeres verhindert werden.

Ein aufmerksamer Passant hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in Kühbach Rauch bemerkt, der aus einer Scheune an der Inchenhofener Straße aufstieg. Er verständigte die Feuerwehr. Die Kühbacher Wehr konnte den Brand rasch löschen, berichtet die Aichacher Polizei. Es entstand keinerlei Sachschaden. Auch verletzt wurde niemand.

Der Brand wurde laut Polizei so rechtzeitig entdeckt, dass lediglich etwas Stroh in Brand geraten war. Der Grund der Brandentstehung konnte nicht festgestellt werden. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht. (bac)