2017-08-04 18:48:00.0

Aichach Stürze mit Folgen: Bub fällt von Traktor, Lasterfahrer von Laderampe

Ein siebenjähriger Bub fiel von der Fahrerkanzel eines Traktors und brach sich den Arm. Der Bub musste ins Krankenhaus. Ebenso ein 41-jähriger Berufskraftfahrer.

Zwei Verletzte gab es am Donnerstag und Freitag nach zwei Stürzen in Aichach. Laut Polizei wollte am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein siebenjähriger Schüler auf dem Betriebshof der Aktienkunstmühle in die Fahrerkanzel des dort von seinem Vater abgestellten Traktors klettern. Dabei rutschte das Kind vom Trittbrett ab und stürzte aus einer nicht bekannten Höhe auf den Asphalt. Der Siebenjährige zog sich einen Bruch des linken Unterarms zu und musste im Aichacher Krankenhaus behandelt werden.

Ins Krankenhaus kam auch ein 41-jähriger Berufskraftfahrer, der am frühen Freitagmorgen mit seinem Lastwagen eine Firma in der Robert-Bosch-Straße in Aichach beliefern wollte. Beim Entladen von Rollcontainern stürzt der 41-Jährige ohne Fremdverschulden aus einer Höhe von rund 1,50 Metern von der Laderampe seines Lastwagens, so die Polizei. Er zog sich Verletzungen an der Hüfte und am linken Bein zu.(AN)