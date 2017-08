2017-08-04 15:26:00.0

Baar „Tag der Jugend“ bei der Blaskapelle Baar: Der Nachwuchs spielt auf

Die Blaskapelle Baar hat den „Tag der Jugend“ veranstaltet. Die Besucher konnten verschiedene Instrumente ausprobieren. Die Musikschüler spielten groß auf.

„Tag der Jugend“ war bei der Blaskapelle Baar. Im Gasthaus Bachmeir in Heimpersdorf hatten zunächst alle musikinteressierten Kinder und Erwachsenen Gelegenheit, verschiedene Instrumente auszuprobieren. Fachkundig wurden sie dabei von den beiden Musiklehrern Waldemar Böhm und Vasyl Zakopets begleitet.

In der Zwischenzeit trafen die Musikschüler ein, die anschließend vorspielten. Alle hatten sich gut vorbereitet und zeigten selbstbewusst, was sie gelernt hatten, sehr zur Freude der Zuhörer. Diese honorierten die einzelnen Vorträge mit viel Applaus.

Die Jugendkapelle Baar hatte den Nachmittag mit einigen Stücken eröffnet und präsentierte sich zum Abschluss mit den beiden Stücken, mit denen sie beim Jugendorchesterwettbewerb in Höchstädt am 2. Juli angetreten war: „Mamma Mia“ und „Rock Around the Clock“.

Für alle interessierten Menschen, die diesen Termin nicht wahrnehmen konnten, besteht nach Rücksprache mit den Lehrern oder mit der Jugendleiterin Heidi Anzinger im September noch die Möglichkeit zum Schnuppern.(AN)