2017-01-20 09:02:00.0

Einsatz Taucher sucht Friedberger See ab

Ein Loch im Eis des Friedberger Sees gibt ein Rätsel auf. Warum die Wasserwacht trotz des Dauerfrosts dringend davon abrät, die Gewässer zu betreten. Von Thomas Goßner

Spuren im Eis des Friedberger Sees haben für eine Großaktion von Polizei und Wasserwacht gesorgt. Da nicht auszuschließen war, dass ein Mensch zu Schaden gekommen ist, suchte auch ein Taucher den Grund des Sees ab – allerdings ohne Ergebnis. Auch bei der Polizei ist bislang niemand als vermisst gemeldet. Ralf Heinl, Technischer Leiter der Wasserwacht Aichach-Friedberg, rät derweil dringend davon ab, die Eisflächen zu betreten.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes kontrollierten am Mittwoch die Rettungsmittel rund um den See. Dabei stellten sie nach Angaben der Polizei am Nordufer nahe des Kioskes fest, dass am Ende des Steges ein recht großes V-förmiges Loch im Eis war. In der Verlängerung des Loches lag eine der Rettungsleitern auf dem Eis. Zunächst lag der Verdacht nahe, dass eine Person in das Eis eingebrochen sein könnte, jedoch war das Eis bereits wieder leicht zugefroren, geschätzt ein bis zwei Tage alt. Da es am Montag noch ziemlich geschneit hat, lag frischer Schnee auf dem Eis.

„Wir können mit Sicherheit sagen, dass da niemand unten ist“

Rund um den Steg, am Ufer, bei der Leiter und dem Loch waren lediglich Spuren von Tieren vorhanden, weder Schuhabdrücke noch Schleifspuren, die darauf schließen ließen, dass sich eine Person aus dem Wasser gerettet hat oder gerettet wurde. Sämtliche Nachfragen bei den Rettungsdiensten, Wasserwacht, DLRG und Tauchvereinen nach einer eventuell durchgeführten Übung brachten auch keinen Erfolg.

Die Wasserwacht Friedberg entschloss sich dann doch zum Einsatz eines Tauchers, da es sich eventuell um eine Einbruchstelle in das Eis handeln könnte. Bei guter Sicht unter Wasser wurde rund 50 Meter um das Loch alles erfolglos abgesucht. Der See ist an dieser Stelle bis zu vier Meter tief. „Wir können mit Sicherheit sagen, dass da niemand unten ist“, sagte Ralf Heinl von der Wasserwacht, der den Einsatz leitete. Er vermutet, dass entweder ein Mensch oder ein Tier eingebrochen ist, sich aber mithilfe von Begleitern in Sicherheit bringen konnte. Allerdings hat bislang niemand einen Unfall gemeldet. Die Mitarbeiter vom Bauhof holten die Leiter inzwischen wieder an Land.

Die Wasserwacht warnt trotz der niedrigen Temperaturen eindringlich davor, derzeit die Gewässer zu betreten. „Das Eis ist sehr brüchig“, sagte er unserer Zeitung. Teilweise gebe es unterirdische Quellen und Strömungen, sodass die Verhältnisse von oben nicht richtig eingeschätzt werden könnten. Derzeit ist kein einziger See im ganzen Landkreis Aichach-Friedberg offiziell freigegeben.