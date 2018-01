2018-01-30 15:00:00.0

Gemeinderat Schiltberg Tempo 30 vor Schiltberger Schule kommt

Landratsamt bewilligt Geschwindigkeitsbegrenzung. Gemeinderat spendet Sitzungsgeld ans Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach – ohne im kalten Wasser zu grillen. Von Sabrina Rauscher

Auch den Schiltberger Gemeinderat hat es erwischt. Die Räte wurden vom Burschenverein Schiltberg für die Kaltwassergrill-Challenge nominiert. Für den Gemeinderat war schnell klar, dass er auf den Tritt ins kalte Wasser verzichtet, gespendet wird trotzdem. „Wir spenden das Sitzungsgeld der letzten Gemeinderatssitzung in Höhe von 480 Euro an das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach“, verkündete der Dritte Bürgermeister Fabian Streit auch via Facebook.

Bauvorhaben befürwortet Vier Bauanträge hatte der Gemeinderat dieses Mal auf dem Tisch liegen, die in der Sitzung einstimmig befürwortet werden konnten. So soll im Angerlweg in Rapperzell eine Milchkammer an ein bestehendes Stallgebäude angebracht werden. Um einiges größer wird in Schiltberg auf einem Areal westlich des Gewerbegebietes gebaut: Hier soll ein Milchviehstall mit Platz für bis zu 120 Kühe entstehen. In der Oberen Ortsstraße wurden der Neubau eines Mehrfamilienhauses und der Abbruch eines bestehenden Stallgebäudes bewilligt. Aus dem Ortsteil Allenberg kam der Antrag für die Auffüllung einer Geländemulde südlich der Kreisstraße AIC 2 in Höhe Allenberg mit Aushubmaterial, das beim Bau eines Pferdestalls entstand. Rund 18000 Kubikmeter sollen auf 13000 Quadratmetern Grund des Bauherrn verteilt und somit die steil abfallende Böschung an der Kreisstraße begradigt werden. Da dies zudem der Verkehrssicherheit dient, hatte der Rat auch hier keine Einwände vorzubringen.

Flächennutzungsplan ausgelegt Neues gibt es bei dem Bauvorhaben im Nordosten des Schiltberger Ortsteils Höfarten. Hinter einer Hofstelle soll ein Wohnhaus mit Carport errichtet werden. Weil es sich hier um ein Mischgebiet handelt, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Da das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen hatte, dass es sich um einen wassersensiblen Bereich handle und eine Hochwassergefahr nicht ausgeschlossen werden kann, musste vom Bauherrn eine Hochwasserschutzüberprüfung in Auftrag gegeben werden. Diese konnte im November fertiggestellt werden. Die Berechnung hat ergeben, dass die geplante Baumaßnahme nicht im Überschwemmungsbereich der Weilach liegt. Nun soll der Flächennutzungsplan abermals für die Dauer von vier Wochen öffentlich ausgelegt werden.

Weniger Straßenbeleuchtung Was die künftige Straßenbeleuchtung im Baugebiet Schiltberg-Nord betrifft, so konnte der Gemeinderat nun das Angebot der Firma Bayernwerk AG zur Kenntnis nehmen. Beinhaltet sind 15 Brennstellen für eine Summe in Höhe von rund 22000 Euro. Nach genauerer Überprüfung haben die Räte beschlossen, dass auf zwei Brennstellen verzichtet werden kann. „In diesem Bereich ist keine fußläufige Verbindung vom Baugebiet zur Unteren Ortsstraße vorgesehen“, war dem Beschlussvorschlag zu entnehmen. Das Angebot muss von der Bayernwerk AG dementsprechend abgeändert werden.

Spendenliste 2017 Bürgermeister Josef Schreier informierte seine Räte über die Höhe der Spenden, die 2017 von der Gemeinde an die jeweiligen Vereine und Institutionen weitergegeben wurden. Insgesamt handelte es sich hier um eine Summe in Höhe von 3100 Euro.

Tempo 30 vor der Schule Eine gute Nachricht gab es zur Beantragung einer „Zone 30“ im Bereich der Schule und des Kindergartens in Schiltberg. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde vom Landratsamt Aichach-Friedberg bewilligt. In naher Zukunft werden die dementsprechenden Schilder aufgestellt.

Bildchronik begehrt Zum Verkaufsschlager entpuppte sich die von Michael Schmidberger verfasste „Bildchronik der Gemeinde Schiltberg“. Bereits 438 Exemplare von der 800 Ausgaben umfassenden Auflage sind mittlerweile verkauft. „Ich freue mich sehr über die große Zustimmung“, lies Schmidberger seine Kollegen im Schiltberger Gemeinderat wissen.