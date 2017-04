2017-04-25 21:32:00.0

Polizei Teures Werkzeug gestohlen

Täter plündern in der Nacht auf Donnerstag Bauwagen in Dasing-Bitzenhofen. Der Wagen sollte zu einem Jugendtreff umgebaut werden.

In einen Bauwagen, der in Dasing-Bitzenhofen beim Sophienhof abgestellt war, sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen stand etwa 200 Meter vom Hof entfernt, frei auf einer Wiese, und sollte zu einem Jugendtreff umgebaut werden. Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Entwendet wurde verschiedenes Werkzeug im Wert von 3000 Euro, überwiegend der Marke Hilti. (AN)