2017-04-20 14:00:00.0

Schauspiel Theater in Sielenbach: Im Pfarrhaus ist der Teufel los

Theaterverein feiert mit dem Stück „Dem Himmel sei Dank“ eine gelungene Premiere. Der Pfarrer erschließt sich Einnahmequellen. Welche Rolle die herrische Haushälterin spielt. Von Thomas Weinmüller

Voll besetzt war am Ostersonntag das Pfarrheim in Sielenbach. Der Theaterverein Sielenbach feierte Premiere mit dem Stück „Dem Himmel sei Dank“, einem Schwank in drei Akten von Bernd Gombold. Die Zuschauer hatten dabei zwei Stunden lang viel zu lachen und waren begeistert von der Darbietung der Laienschauspieler.

Da ist zunächst einmal der Pfarrer Alfons Teufel (Korbinian Schmid), dessen Hauptaufgabe darin besteht, genügend Spenden für die dringend sanierungsbedürftige Kirche zusammen zu bekommen. Da reicht es nicht, wenn er mit seinem arbeitsscheuen Mesner Johannes Högl (Jürgen Oswald) nachts einige Partien Karten „zum Wohl der Kirche“ spielt – er muss sich noch weitere Einnahmequellen erschließen. Dafür hat er seine aufbrausende und herrische Haushälterin, Hermine, gespielt von Hedwig Breitsameter. Bei ihr bekommt jeder sein „Fett“ weg. Und neben ihrem Einfallsreichtum – sie macht aus dem Pfarrhaus kurzerhand eine Pension, um Einnahmen zu kreieren – lügt sie auch noch, dass sich den Balken biegen, was aber dem Pfarrer immer wieder fast zum Verhängnis wird.

Mit großzügigen, aber nicht uneigennützigen Spenden taucht regelmäßig die rabiate Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel (Sandra Thurn) beim Hochwürden auf. Zur Sicherung einer weiteren Amtsperiode im Pfarrgemeinderat macht sie auch vor ihrer Nichte Uschi Engel (Viktoria Finkenzeller) nicht Halt. Sie will unbedingt, dass diese ins Kloster geht.

Plötzlich stattet dann auch noch Domkapitular Dr. Jüngling (Nick Kreppold) der Pfarrgemeinde einen Besuch ab, da er von Missständen gehört hat. Selbst die neue Aerobiclehrerin Heidi Blum (Franziska Asam), die als Mieterin im Pfarrhaus zur Kirchensanierung beiträgt, macht mit ihrem Fitnesswahn vor dem Domkapitular nicht Halt.

Als dann Siggi Bischoff (Thomas Deisser) im Pfarrhaus auftaucht und Uschi, die eigentlich auf eine Klosterschule soll, schöne Augen macht und mit seinem Nachnamen Verwirrung stiftet, ist das Chaos im Pfarrhaus perfekt und bringt den Pfarrer an den Rand seiner Kräfte.

Da fehlt es ihm gerade noch, dass ständig die Frau des Mesners, Emma Höll (Theresa Asam), auftaucht, die fortwährend auf der Suche nach ihrem nichtstuenden Mann ist. Zu guter Letzt platz Hans Messmer (Martin Strassmair) in unpassendsten Momenten in die Stube hinein. Plötzlich steht auch noch Heidemarie Rosenfeld (Melanie Asam) mit ihren Koffern vor der Tür, der immer „alles so peinlich“ ist und die sich fortwährend schämt. Ob das Chaos noch „entflochten“ werden kann und mit welchen Mitteln der Domkapitular manipuliert werden soll, sei hier noch nicht verraten. Letztendlich wird im Stück auch noch das Rätsel beantwortet, was der Unterschied zwischen Butter und einer 19-Jährigen ist.

Termine: Weitere Aufführungen gibt es im Pfarrheim Sielenbach am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 23. April, um 19 Uhr. Kartenreservierungen sind bei Annemarie Schober, Telefon 0170 / 5795651, möglich.