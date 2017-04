2017-04-18 16:39:00.0

Modellprojekt „Theo“ in Todtenweis läuft und läuft und läuft

Der „Marktplatz der Generationen“ soll älteren Bürgern das Leben im Ort erleichtern. Zum ehrenamtlichen Fahrdienst soll noch mehr dazukommen. Von Martin Golling

Seit fünf Jahren wird die Gemeinde Todtenweis beim Projekt „Marktplatz der Generationen“ begleitet. Nun fand in Nürnberg eine Abschlussveranstaltung mit rund 270 Teilnehmern statt – mit Todtenweis’ Bürgermeister Konrad Carl, Monika Haas und Dritter Bürgermeisterin Petra Wackerl als Mitglieder des Organisationsteams.

Wackerl berichtete im Gemeinderat ihren Kollegen von der Veranstaltung. Mit Todtenweis hatten im Jahr 2012 weitere neun Kommunen den Zuschlag erhalten, als Modellgemeinden an dem Projekt teilzunehmen. Sie erzählten in Nürnberg von ihren Erfahrungen. Zuvor war zu hören, wie bayerische Kommunen den demografischen Wandel gestalten können. Für das Thema „Marktplatz der Generationen“ hatten sich fünf Handlungsfelder als wichtig für die Lebensqualität älterer Menschen erwiesen: Markt, Dienstleistung und Mobilität, Gesundheit und Pflege, Teilhabe und Engagement sowie Wohnen.

Wie alle Teilnehmergemeinden berichtete auch das Organisationsteam aus Todtenweis über die Erfahrungen mit dem Projekt. Bürgermeister Carl erzählte vom inzwischen in Todtenweis etablierten Fahrdienst „Theo“. Wackerl bezeichnete ihn als „unser aktivstes Handlungsfeld“. Ohne den „Marktplatz der Generationen“ gäbe es laut Wackerl in Todtenweis weder „Theo“, noch die Taschengeldbörse und den Babysitter-Dienst. „Auch unser bald fertiggestellter ‚Generationentreff im Kasmihaus ist das Ergebnis dieses Projekts“, so Wackerl. Ihr Fazit: „Wir freuen uns, dass wir mit vielen engagierten Akteuren diese Pläne in Todtenweis umsetzen konnten, um ältere Menschen zu unterstützen, damit sie weiterhin ein selbstbestimmtes Leben in unserer Gemeinde führen können.“

Todtenweis ist seit 2014 in dem Projekt engagiert. Am 23. Februar 2015 startete der Fahrdienst mit seither durchschnittlich fünf Fahrten pro Woche. Wackerl sagt: „Wir sind mittlerweile bei 550 Fahrten – mit zum Teil kuriosen Erlebnissen. Denn unser Fahrdienst ist weit mehr als ein Taxi.“ Das sei vielmehr eine individuelle Betreuung, bei der die Fahrer die Einkaufskörbe ins Haus tragen und sogar noch die Waren einsortieren. Die Dritte Bürgermeisterin plaudert aus dem Nähkästchen: Ein Fahrer sei schon als Brillenberater beim Optiker im Einsatz gewesen. „Da sind richtige Freundschaften entstanden.“ 14 Fahrer, größtenteils Rentner, hätten sich gemeldet. Acht Telefondamen stünden mit ihnen und den Fahrgästen in Kontakt, um Termine festzulegen.

Die anderen Projekte sind noch nicht so weit gediehen: „Das Babysitten ist erst im Aufbau und die Taschengeldbörse ist nur mit den Gartenarbeiten im Sommer aktuell. Da haben wir noch Luft nach oben“, räumt Wackerl ein. Auf dem Land würden mit solchen Aufgaben nach wie vor eher Familienmitglieder betraut.

Als neuestes Projekt steht der Generationentreff auf der Agenda. Wackerl: „Interessant wäre es freilich, jene Gruppen, die bereits im Gruinhaus ihre regelmäßigen Treffen abhalten, mit zu integrieren.“