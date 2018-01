2018-01-04 11:35:00.0

Neujahrsempfang Todtenweis feiert seine 985 Jahre

Bürgermeister Konrad Carl kündigt ein zweitägiges Fest im Sommer an. Für das Jubiläum der Gemeinde engagieren sich die Vereine. Auch sonst gibt esviel zu tun. Von Sofia Brandmayr

Der Dorfplatz in Todtenweis: Die Gemeinde stellt sich im Sommer bei einem zweitägigen Fest selbst in den Mittelpunkt. Gefeiert werden200 Jahre kommunale Selbständigkeit, 200 Jahre unveränderte Gebietskörperschaft und die 985-Jahr-Feier von Todtenweis.

Nach dem Neujahrsgottesdienst am 1. Januar fand der Neujahrsempfang im Gasthaus Golling in Todtenweis statt. Eingeladen hatte dazu die politische Gemeinde. Bürgermeister Konrad Carl kündigte bei dieser Gelegenheit ein großes Fest in diesem Jahr an.

Carl begrüßte die Anwesenden und unter ihnen vor allem die Neubürger, diejenigen, die im vergangenem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern konnten und damit neue Rechte und Plichten haben, und die Vertreter der Ortsvereine.

In seinem Rückblick ließ Carl das vergangene Jahr Revue passieren. Er erinnerte dabei an die Umbauarbeiten im Kinderhaus, die Sanierung des Spielplatzes in Todtenweis, die Eröffnung und Einweihungsfeier des neuen Feuerwehrhauses und die Sanierung im Kasmihaus. Der Schützenverein feierte sein 90-jähriges Bestehen mit Einweihung des neuen elektronischen Schießstandes und die Singrunde ihr 70-Jähriges.

Vorausschauend auf das neue Jahr nannte Konrad Carl die Erschließung des Gewerbegebietes, eine Planung für die Innenraumverdichtung im Ortskern von Todtenweis, die Sanierung im Schulhaus und die Inbetriebnahme des neuen Brunnens als Schwerpunkte. Auch ein großes zweitägiges Fest steht im Sommer an: „200 Jahre kommunale Selbstständigkeit, 200 Jahre unveränderte Gebietskörperschaft und die 985-Jahr-Feier von Todtenweis“. Dies findet am 30. Juni und 1. Juli statt.

Daran beteiligen werden sich die Vereine. Es fanden bereits mehrere Festausschusssitzungen unter der Regie des Bürgermeisters statt. Die Vertreter der Vereine haben sich inzwischen auch für ihre Örtlichkeiten entschieden und ihren Speiseplan festgelegt. Mit dabei sind der Katholische Frauenbund, der Schützenverein Gemütlichkeit, die Soldaten- und Reservistenkameradschaft, die Landjugend, die Freiwillige Feuerwehr, der Förderverein 1000 Jahre Todtenweis, der Fischereiverein und die Pfarrgemeinde.

Das Fest beginnt am Samstag, 30. Juni, um 17 Uhr mit der Eröffnung durch Böllerschüsse und einem Bieranstich durch Bürgermeister Konrad Carl. Das Programm mit Unterhaltung und Darbietungen steht noch nicht fest. Der Sonntag, 1. Juli, beginnt um 9.45 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug. Um 10 Uhr ist Festgottesdienst in der Pfarrkirche und anschließend Mittagessen bei allen Vereinen. Am Nachmittag finden Vorführungen und musikalische Einlagen statt. Das Ende ist vorerst auf 19 Uhr festgelegt.

Carl forderte beim Neujahrsempfang ganz grundsätzlich die Bürger zur Mithilfe in der Gemeinde auf. „Nur Miteinander können wir die zukünftigen Aufgabenstellungen, die auf unsere Gemeinde zukommen, lösen und so die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Einwohner befriedigen“, betonte Carl.