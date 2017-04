2017-04-18 09:59:00.0

Jubiläum Tödtenrieder Wehr wirbt mit Internetfilm für ihr Jubiläum

Der gut fünfminütige Streifen erzählt, wie die Feuerwehrmänner Alois und Ignatz im Jahr 1897 die Frau des Kommandanten retten. Es gibt Hinweise aufs Fest.

Die Freiwillige Feuerwehr Tödtenried (Sielenbach) hat anlässlich ihres 120. Geburtstags einen Kurzfilm zu ihrem Fest gedreht. Seit dem gestrigen Ostermontag ist er im Internet auf der Seite der Wehr im sozialen Netzwerk Facebook zu sehen. In diesem Film, der im Gründungsjahr 1897 spielt, versuchen die trinkfreudigen Feuerwehrmänner um Alois und Ignatz, die Frau des Kommandanten aus ihrer brennenden Hütte zu retten. Dabei haben sie jedoch die Rechnung ohne ihr übermotiviertes Feuerwehrpferd gemacht. Das Gründungsfest der Feuerwehr findet vom 23. bis 25. Juni im Festzelt statt. Beginnen wird das Festwochenende mit einer „Firefighterparty“ am Freitagabend. Hierfür wurden die beiden Bands UddB und Shout engagiert. Am Samstag treten die „Drei Männer nur mit Gitarre“ auf. Als Vorprogramm ist an diesem Abend die Band Mousas zu sehen. Karten sind noch erhältlich. Der Festsonntag soll mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet werden. Der Nachmittag wird mit einem Festumzug durchs Dorf gestaltet. Als Abschluss des Wochenendes findet am Sonntagabend ein „Huatsinga“ in Tödtenried statt. Den Film finden Sie hier (Facebook) oder hier (Youtube).