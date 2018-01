2018-01-08 11:25:00.0

Musik Tom & Flo gehen im Wittelsbacher Land auf Vereinsheim-Tour

Das Aichacher Musik-Duo präsentiert sein neues Album. Gespielt wird in ungewohntem, aber gemütlichem Rahmen

Ihre Fangemeinde wächst. Jetzt haben sich die Aichacher Musiker Tom & Flo entschieden, einige Konzerte im kleineren Rahmen zu geben. Am Samstag, 13. Januar, beginnt ihre Vereinsheim-Tour, auf der sie ihr neues Album vorstellen. Es trägt den Titel „My Dearest Little Friend“. Das Konzept für die Tour rund um Aichach ist alles andere als gewöhnlich.

Das ist durchaus beabsichtigt. Auf der Suche nach außergewöhnlichen Orten für die Vorstellung des Albums in Aichach seien sie schließlich darauf gekommen, in Vereinsheimen zu spielen. Die beiden Sportbegeisterten Tom Prestele (Bass, Gesang) und Florian Laske (Gitarre, Mundharmonika, Gesang) kennen viele Vereinsvertreter und spielen musikalisch ganz gerne im kleinen Rahmen. Viel Technik brauchen sie auch nicht, und so lag „die Sache mit den Vereinsheimen irgendwann nahe“, wie Tom Prestele berichtet.

ANZEIGE

Geplant sind jetzt erst einmal fünf gemütliche Konzerte in den Vereinsheimen der SG Mauerbach am Samstag, 13. Januar, im Tennisheim des TC Wittelsbach, im Aichacher Tennisclubheim, im Schützenheim in Aichach und im Sportheim des TSV Hollenbach.

Bei den Ansprechpartnern der Vereine seien sie auf offene Ohren gestoßen, so Tom Prestele. Das freute sie natürlich. „Uns gefällt auch der gesellschaftliche Aspekt an dem Ganzen, denn schließlich werden vielleicht Leute mal an Orte kommen, an denen sie sonst nicht so sind“, erklärt er. Es soll eine Konzertbestuhlung geben, sodass während des Auftritts für die nötige Ruhe gesorgt ist.

In den Pausen und danach wollen Tom & Flo das neue Album verkaufen, präsentieren und signieren. Gespielt wird zwei Mal eine gute halbe Stunde, es gibt sowohl Songs aus dem neuen Album zu hören, als auch bekannte Versionen von Sixties-Klassikern.

Mit den Aufnahmen für das neue Album hatten die Musiker nach gut zwei Jahren Planung im August begonnen. Entstanden ist eine Mischung aus selbst komponierten Songs und eigenen Versionen von mehr oder weniger bekannten Titeln.

Aufgenommen wurden sie an verschiedenen Orten im Augsburger und Münchner Umkreis und mit einer Reihe von Gastmusikern. Ein Streichtrio, ein Bläsertrio, ein Pianist und ein Drummer sind zusätzlich zu hören.

Vereinsheim-Tour Tom & Flo sind am Samstag, 13. Januar, im Sportheim der SG Mauerbach zu hören, am Freitag, 19. Januar, im Tennisheim des TC Wittelsbach, am Samstag, 3. Februar, im Tennisclubheim Aichach, am Samstag, 17. Februar, im Schützenheim Aichach und am Samstag, 24. Februar, im Sportheim des TSV Hollenbach. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Ticketvorverkauf läuft über das Musikhaus Sedlmeyr in Aichach und online unter www.tomundflo.com (AN)