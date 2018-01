2018-01-10 05:32:00.0

Verteilung Tornadospenden Affing: Das Kapitel wird geschlossen

Zuletzt hat die Klage eines Betroffenen die Auszahlung der Restsumme verzögert. Nach einem außergerichtlichen Vergleich kann die Gemeinde das Thema nun aber zum Ende bringen Von Carmen Jung

Über zweieinhalb Jahre nach dem Tornado zieht die Gemeinde Affing nun einen Schlussstrich, was die Verteilung der Spenden anbelangt. Zuletzt hatte die Klage eines Betroffenen die endgültige Auszahlung der Gelder verzögert. Hier ist es inzwischen zu einer außergerichtlichen Einigung mit der Gemeinde Affing gekommen.

Bürgermeister Markus Winklhofer zeigte sich erleichtert, dass man dieses Kapitel nun abschließen kann und die Spenden nun komplett bei den Betroffenen angekommen sind. In einer Pressemitteilung betonte er gestern: „Damit endet (...) ein bewegtes Kapitel dieses in unserer Region beispiellosen Unglücksfalls.“

Die Katastrophe am Vorabend es Himmelfahrtstages 2015 hatte auch eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Tatkräftig packten Freiwillige aus der Region und weit darüber hinaus vor Ort mit an. In den Wochen und Monaten danach ging außerdem Spende um Spende ein. Als die Gemeinde Affing am Jahresende 2015 das Spendenkonto schloss, waren es 761000 Euro – von 2500 Einzelspendern.

Lediglich ein Ausgleich für immaterielle Schäden (jeweils 300 Euro) wurden rasch pauschal ausbezahlt. Von der knappen Dreiviertelmillion blieben 680000 Euro übrig. Die gerechte Verteilung wurde zu einer Herausforderung für die Verantwortlichen. Sie hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die jeweilige Schadenshöhe der Betroffenen zu berücksichtigen. Die pauschale Auszahlung verbot sich deshalb. Eine eigens gegründete Kommission erarbeitete ein Spendenkonzept. Betroffene konnten daraufhin Anträge auf Spendenauszahlung stellen. Danach musste ermittelt werden, wer Anspruch darauf hat. Die Höhe wurde anteilmäßig auf die Betroffenen umgelegt. Basis war die jeweilige Schadenshöhe nach Abzug von Versicherungsleistungen. Viel Arbeit für die Gemeindeverwaltung. Deshalb dauerte es bis Herbst 2016, bis mit 587000 Euro der Löwenanteil der Spenden ausgezahlt werden konnte. Empfänger waren 35 Betroffene.

Die gesamte Summe konnte man damals nicht ausschütten. Denn in der Zwischenzeit war nicht mehr jeder anspruchsberechtigt, weil zum Beispiel die Versicherung doch mehr ausbezahlt hatte. Es gab auch Betroffene, die im Nachhinein verzichteten. Eine Neuberechnung war damit erforderlich. Vor wenigen Monaten konnte die Gemeinde den größten Teil des Restgeldes verteilen. Einen Rest behielt man zurück, weil ein Betroffener klagte. Winklhofer spricht von unterschiedlichen Rechsauffassungen zwischen Gemeinde und Antragsteller. Eine Verhandlung war Mitte Dezember bereits am Verwaltungsgericht Augsburg terminiert. Es kam aber nicht so weit. Im Vorfeld einigte man sich außergerichtlich. Winklhofer betont, beide Seiten hätten „aufgrund des bestehenden Prozessrisikos“ dem Vergleich zugestimmt. Es handelte sich um einen mittleren vierstelligen Betrag. Deshalb kann im ersten Quartal der letzt Rest von 1560 Euro auf 33 Betroffene umgelegt werden. Die Einzelsummen liegen zwischen Cent- und dreistelligen Eurobeträgen.

Winklhofer hob die Spenden als „eindrucksvolles Beispiel gelebter Gemeinschaft“ hervor, für die er „auf das Herzlichste“ danke. Die Gemeinde habe mit Unterstützung des Landratsamtes „ganz im Sinne der Spender“ eine möglichst gerechte Verteilung der Mittel umgesetzt.