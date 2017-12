2017-12-05 17:33:00.0

Aichach Traktor brennt auf freier Strecke vollständig aus

Zwischen Untermauerbach und Oberwittelsbach gerät das Fahrzeug auf freier Strecke in Brand. Die Feuerwehr kann nicht mehr viel tun

Ein Traktor ist auf freier Strecke in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, war ein 37-jähriger Landwirt am Dienstag gegen 11 Uhr mit dem Fahrzeug auf der Ortsverbindungsstraße zwischen den Aichacher Stadtteilen Untermauerbach und Oberwittelsbach zur Werkstatt unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet das Fahrzeug auf freier Strecke in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr Aichach brannte die landwirtschaftliche Zugmaschine vollständig aus. Es dürfte ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden sein, so die Polizei. (uj)