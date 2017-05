2017-05-03 13:56:00.0

Aichach Transporter verliert Brückenträger: B300 mindestens bis 17 Uhr gesperrt

Die B300 zwischen Aichach-Süd und Aichach-West ist komplett gesperrt. Ein Schwertransporter hat einen 70 Tonnen schweren Brückenträger verloren - und damit eine Brücke beschädigt.

Der Konvoi aus drei Schwertransportern mit jeweils 60 Metern Länge hatte Brückenträger geladen. Die Bauteile sollten zur Baustelle an der Augsburger Wertachbrücke in der Bürgermeister-Ackermann-Straße transportiert werden. Der Konvoi wurde auf der Bundesstraße begleitet von zwei Polizeiautos.

Wie die Polizei berichtet, kam der hintere Teil des mittleren Schwertransporters zwischen Aichach-Süd und Aichach-West nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückenpfeiler der Ecknachbrücke. Dabei rutschte der geladene Brückenträger für die Baustelle in Augsburg - 70 Tonnen schwer - herunter und blieb teilweise auf der Fahrbahn, teilweise daneben liegen. Der Fahrer des Schwertransports erlitt einen Schock, er blieb allerdings unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 200.000 Euro.

B300 gesperrt: Umleitung durch Aichach

Derzeit ist die B300 komplett gesperrt. Ein Gutachter hatte die Brücke am Vormittag untersucht und Entwarnung gegeben: Die Statik sei nicht beschädigt. Laut Polizei dauert die Sperrung aber dennoch bis mindestens 17 Uhr, da der Träger zerlegt werden muss.

Der Verkehr wird über folgende Route durch Aichach umgeleitet: Münchener Straße - Theodor-Heuss-Straße - Augsburger Straße. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Die Arbeiten an der Ackermann-Brücke in Augsburg verzögern sich durch den Unfall. Der 60 Meter lange Brückenträger muss verschrottet werden. Er hat sich bei dem Unfall stark verformt und kann nicht mehr verwendet werden. Eigentlich hätte der Brückenträger heute an der Baustelle der Ackermannbrücke mit zwei Spezialkränen eingebaut werden sollen. sge/kos

