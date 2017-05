2017-05-03 11:15:00.0

Nachruf Trauer um einen Freund der Berge

Vorsitzender des Alpenvereins in Aichach, Rainer Reith, stirbt mit 48 Jahren

Pöttmes-Immendorf Völlig überraschend ist am Montag der Aichacher Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins (DAV), Rainer Reith, gestorben. Er wurde nur 48 Jahre alt. Mit großer Wahrscheinlichkeit erlag Reith in seinem Haus einem Herzinfarkt, wie dessen Freund und zweiter Vorsitzender der DAV-Sektion Aichach, Richard Kufeld, unserer Zeitung berichtete. Die gesamte DAV-Sektion sei tief betroffen und werde ihren Bergkameraden sehr vermissen. „Er wird bei unseren zukünftigen Bergtouren immer bei uns sein“, heißt es im Nachruf des DAV.

Reith betrieb im Pöttmeser Ortsteil Immendorf ein Ingenieurbüro. Seit sieben Jahren leitete er die Aichacher Sektion des DAV, von 2008 bis 2010 war er zweiter Vorsitzender des zweitgrößten Vereins in Aichach. Derzeit gehören der Sektion fast 1700 Mitglieder an. Der Vorsitzende führte auch immer wieder selbst Skitouren.

Doch der begeisterte Bergsteiger engagierte sich auch in anderen Vereinen. Als Sportwart Berg unterstützte er die Mitglieder des Skiclubs Pöttmes mit seinem riesigen Wissen über die Berge. Er bot dort unter anderem Frühjahrs- und Herbstwanderungen sowie Schneeschuhtouren an. Außerdem hielt er für die Ski- und Snowboardlehrer Lawinenkurse ab.

Auch im Pöttmeser Tennisverein war Reith aktiv. Seit seiner Jugend gehörte er dem TC Pöttmes an. Wie dessen Vorsitzender, Fritz Schmidt, erzählte, war der Immendorfer 2003 maßgeblich als Planer am Neubau des Tennisheims beteiligt. Er spielte auch in der Mannschaft.

Der Naturliebhaber fuhr zudem gerne Mountainbike und Motorrad. Er hinterlässt seine Eltern und seine Schwester mit Familie sowie viele Freunde und Wegbegleiter. „Der Verlust für uns ist riesengroß“, sagt nicht nur Kufeld. Er wird Reith auch als Freund sehr vermissen. (ull)

Kirche Die Beerdigung findet am Freitag, 5. Mai, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Pöttmes statt. Der Rosenkranz beginnt um 13.30 Uhr.