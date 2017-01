2017-01-18 19:59:00.0

Polizeireport Friedberg Trickbetrüger probieren es immer wieder

Sie kündigen ihren Opfern am Telefon Gewinne aus Preisausschreiben an. Zuvor sollen sie jedoch Hunderte von Euro bezahlen. Was die Polizei den Angerufenen rät.

Unbekannte Trickbetrüger versuchen, mit ihren Anrufen Leute hereinzulegen. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)