Messung Trinkwasser im Landkreis ist in Ordnung

Werte in Vierfachsporthalle Aichach und Rothenberghalle in Friedberg wieder gut

Aichach-Friedberg Das Trinkwasser in den Einrichtungen des Landkreises ist aktuell in Ordnung. Das teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Regelmäßig lässt das Amt seine Einrichtungen auf Legionellen im Trinkwasser überprüfen. Zuletzt hatte das damit beauftragte Institut Jäger aus Tübingen im März an zwei Duschen an einer Stelle der Vierfachsporthalle in Aichach und in der Rothenberghalle in Friedberg geringe Überschreitungen des „Maßnahmenwertes“ festgestellt.

Die Nutzung musste nicht eingeschränkt werden, aber das Landratsamt musste die Werte reduzieren. Daher wurde beispielsweise die Wassertemperatur in den Boilern dauerhaft auf 65 Grad Celsius erhöht und die Entnahmestellen wurden zweimal wöchentlich gespült. Das Gesundheitsamt war eingebunden. Jetzt wurden die zuletzt beanstandeten Stellen ein weiteres Mal überprüft. Das Ergebnis: Sämtliche Duschen und Wasserhähne können ohne jegliche Einschränkung benutzt werden, weitere Maßnahmen sind nicht notwendig. Dem Landratsamt zufolge lagen alle Ergebnisse unter dem sogenannten technischen Maßnahmenwert nach der Trinkwasserverordnung. Der Landkreis wird aber auch weiterhin regelmäßig das Trinkwasser in seinen Einrichtungen untersuchen lassen. (AN)

