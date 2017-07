2017-07-05 19:57:00.0

Jubiläum „Trocken“ zu bleiben ist das Ziel

Die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker Aichach ist 30 Jahre alt und feiert

Aichach Es ist mittlerweile 30 Jahre her, dass drei inzwischen trockene AA‘s (Anonyme Alkoholiker), nennen wir sie mal Erwin, Gertrud und Walter, aus dem benachbarten Augsburg in Aichach eine Selbsthilfegruppe gründeten. Ihren 30. Geburtstag feiert die Gruppe am Samstag, 8. Juli, mit Freunden und Interessierten bei einem Infotreffen im Aichacher Pfarrzentrum.

Informieren wollen die Anonymen Alkoholiker über ihre Gemeinschaft von Männern und Frauen, die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur Selbsthilfegruppe ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren, sie erhält sich durch eigene Spenden.

Ziel ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen. Dass das Ganze nicht leicht ist, erzählt ein Gruppenmitglied, das mittlerweile „trocken“ ist:

„Seit ich vor gut 20 Jahren zu den Anonymen Alkoholikern gefunden habe, prägt mich dieser Satz: Alkoholismus ist eine Krankheit. So hatte ich 1996 den Mut, etwas gegen die Krankheit zu tun.

Ich war der Meinung, ich hätte mein Trinken im Griff. Bis ich merkte, dass sich alles nur um den Alkohol dreht. Ich soff mich in die absolute Einsamkeit, körperlich, seelisch und geistig am Ende.

Da waren die AA. Ein Haufen von lebensfreudigen, gesunden und selbstbewussten trockenen Alkoholikern verschiedener Altersklassen. Sie sagten, „schön das du da bist und komm wieder. Das Wichtigste für mich ist bei denn AA die Anonymität. Mir wurde mit der Zeit immer bewusster, dass die Gruppe mir hilft trocken zu bleiben. Das ist bis heute so. Deshalb bin ich gerne bereit, meine Erfahrungen an alle weiterzugeben, die an der Alkoholsucht leiden“.

In Aichach trifft sich die Selbsthilfegruppe in der Martinstraße 9, in einem Gruppenraum in der alten Mädchenschule. Die Gruppe wirkt auch bei der Betreuung von Insassen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach mit. Im Kreiskrankenhaus und im Gymnasium finden regelmäßig Info-Veranstaltungen der Selbsthilfegruppe statt. (ech)

Jubiläum Der kleine Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker mit Info-Meeting im Aichacher Pfarrzentrum beginnt am Samstag, 8. Juli, um 14 Uhr und geht bis 17 Uhr.