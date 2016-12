2016-12-23 05:33:00.0

Aichach Trotz Berlin: Besucher kommen zum Aichacher Christkindlmarkt

Viele Besucher kommen von auswärts auf den Aichacher Christkindlmarkt - auch nach dem Anschlag in Berlin. Am Freitag ist der Markt zum letzten Mal geöffnet. Von Gerlinde Drexler

Aichach Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat die Besucher des Aichacher Christkindlmarktes schockiert. Vom Besuch aber ließ sich deshalb kaum jemand abhalten. Die Standbetreiber hatten am Tag nach dem Anschlag sogar den Eindruck, dass besonders viele Besucher auf dem Christkindlmarkt waren. Nach vier Wochen fällt die Bilanz von Stadt, Standbetreibern und Besuchern positiv aus. Heute ist die letzte Gelegenheit zu einem Bummel über den Markt.

Mit Schal und Handschuhen ist Adolf Limmer gegen die Kälte gut gewappnet. Drei Mal war er während der vergangenen vier Wochen am Stand der Imker jeweils für ein paar Stunden eingeteilt. „In der Zeit war der Markt immer gut besucht.“ Nach wie vor sind Met und die frisch gebackenen Lebkuchen die am häufigsten verkauften Artikel bei den Imkern. Auch die von Mitgliedern des Imkervereins selbst produzierten Kerzen aus echtem Bienenwachs seien heuer sehr gut gegangen, erzählt Limmer.

In der Bude des VfL Ecknach (Aichach) wechselten sich während der Adventszeit um die 80 Mitglieder beim Standdienst ab. Ein Engagement, auf das der VfL’er Andreas Aidelsburger stolz ist. „Das funktioniert sehr gut bei uns.“ Insgesamt ist sein Eindruck, dass es etwas weniger Besucher auf dem Markt waren als im Vorjahr. Eine Auswirkung des Anschlags von Berlin sei nicht spürbar gewesen, sagt Aidelsburger. Eher im Gegenteil: An dem Tag danach seien so viele Besucher an ihren Stand gekommen, dass ihnen sogar die Semmeln ausgegangen seien.

Auch Sibylle Sigl sagt, am Tag nach dem Anschlag sei „richtig viel los“ gewesen. Die Hobbykünstlerin aus Aichach bietet an ihrem Stand eine große Auswahl von Selbstgebasteltem an. Mützen und Stulpen, aber auch die großen Papiersterne gingen gut, sagt sie. Was sie bis Freitagabend nicht verkauft hat, verschenkt sie teilweise im Freundeskreis. Der Rest ist die Basis für den Stand im kommenden Jahr.

Alle Hände voll zu tun hat Anneliese Lindmeyr. Sie schenkt verschiedene Glühweine, Schnäpse und Punsch aus und backt frische Waffeln. An dem Christkindlmarkt gefällt ihr, dass er so heimelig und in sich abgeschlossen ist. Lindmeyr hat den Eindruck, dass es heuer mehr Besucher als sonst waren. Besonders beim Auftritt der IG Rock sei viel los gewesen, erzählt sie.

Auch Familie Metzger bummelt über den Markt. Der große Christbaum und der Blick auf das lichtergeschmückte Rathaus mit der Bühne davor gefallen den Friedbergern besonders gut. Ob sie nach dem Anschlag in Berlin ein mulmiges Gefühl auf dem Christkindlmarkt haben? Nein, eigentlich nicht, sind sich die drei einig. „Sicher haben wir es im Kopf und man macht sich auch seine Gedanken. Wir lassen uns davon aber nicht vom Besuch abhalten.“

Auch die Stadt Aichach macht sich Gedanken darüber, ob strengere Sicherheitskontrollen einen Vorfall wie den in Berlin verhindern könnten. Sicherheitsleute aufstellen und jeden Besucher kontrollieren will die Stadt jedoch nicht. Insgesamt habe auf dem Christkindlmarkt eine sehr friedliche und harmonische Stimmung geherrscht, sagt Marianne Breitsameter vom Info-Büro der Stadt. Der Markt ist ihr „Baby“ und sie ist stolz darauf, wie er sich über die Jahre entwickelt hat. Heuer seien sehr viele auswärtige Besucher aus der Region gekommen, hat sie beobachtet. Das Rahmenprogramm sei gut angekommen, auch der Versuch mit einem Aktionszelt für Kinder sei geglückt, freut sich Breitsameter. Neu war auch die Beleuchtung der Spitalkirche. Die Farben dafür habe Stadtpfarrer Herbert Gugler ausgesucht, verrät Breitsameter.

Abschluss Am heutigen Freitag ist um 20.30 Uhr der feierliche Abschluss des Christkindlmarktes. Um 18.30 Uhr spielt die Aichacher Stadtkapelle internationale und moderne Weihnachtslieder.