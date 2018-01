2018-01-05 07:03:00.0

Polizeireport Trotz Kontaktverbots: Betrunkener belästigt Ex-Frau in Kissing

Ein 36-Jähriger hat in Kissing in betrunkenem Zustand seine Ex-Frau belästigt - obwohl für ihn bereits ein Kontaktverbot galt. Die Polizei musste eingreifen.

Die Friedberger Polizei hat am Donnerstag in Kissing einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen. Dieser hatte mit 1,6 Promille Alkohol im Blut seine Ex-Frau bedroht. Zu diesem Zeitpunkt galt für den 36-Jährigen ein polizeiliches Kontakt- und Annäherungsverbot. Laut Polizei mussten die Beamten schon an Weihnachten eingreifen, da er die Frau geschlagen und gewürgt hatte. (AN)