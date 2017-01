2017-01-31 18:30:00.0

Polizeibericht Trotz Verbots auf B300 links abgebogen

53-Jähriger verursacht so bei Höbstl einen Unfall mit hohem Sachschaden. Dabei hat er noch Glück

Dasing-Höbstl Weil er verbotswidrig abbiegen wollte, hat ein 53-jähriger aus dem Landkreis-Osten auf der Bundesstraße im Bereich Dasing einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Laut Polizei Friedberg war der Mann am Montagmittag von Dasing in Richtung Friedberg unterwegs. Hinter Höbstl wollte er nach links in einen neuen Weg einbiegen. Das ist jedoch verboten und wird auch von einem Verkehrszeichen so angezeigt. Ein hinter dem 53-Jährigen fahrenden 72-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg war die Situation nicht klar. Er wollte das vor ihm fahrende Auto überholen. In diesem Moment bog der 53-Jährige nach links ab und der Überholer krachte in seine linke Autoseite. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt 20000 Euro. (AN)