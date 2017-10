2017-10-15 08:47:00.0

Fußball-A-Klasse Türkspor ohne Coach

Hüseyin Dagdelen hört im Winter auf. Jetzt gegen Mauerbach.

Reizvolle Begegnungen stehen am zwölften Spieltag in der A-Klasse Aichach an. Dabei tritt das Spitzenduo jeweils Zuhause an. Wulfertshausen hat Verfolger Tandern zu Gast. Weilach erwartet den TSV Schiltberg.

Am anderen Ende der Tabelle wird es für Schlusslicht Türkspor Aichach immer enger. Mit gerade einmal zwei Punkten warten die Schützlinge Hüseyin Dagdelen immer noch auf den ersten Saisonsieg. Und die Sorgenfalten werden sogar noch größer. Dagdelen kündigte nun zur Winterpause seinen Rücktritt an. „Es macht einfach keinen Spaß, unter diesen Bedingungen Woche für Woche zu verlieren“, hätte der Coach am liebsten sofort das Handtuch geworfen. Die Heimaufgabe gegen Mauerbach nach der jüngsten 0:4-Klatsche gegen Bachern, dürfte die Gesichtszüge von Dagdelen nicht unbedingt aufhellen. Denn die Burkhart-Elf kommt als klarer Favorit ins Landkreisstadion.

Zurück zur Sonnenseite der Tabelle. Wulfertshausens Coach Bastian Schaller zeigte sich zufrieden, mit dem 3:1-Erfolg in Rinnenthal. „Wir haben stark gegen den Ball gearbeitet und haben vorne die Chancen zum richtigen Zeitpunkt verwertet.“ Ihm ist aber klar, dass nun ein anders Kaliber auf seine Truppe wartet. Für Tandern ist es die Chance, den Rückstand auf die Spitzenplätze zu verringern. Bereits neun Siege stehen bei Spitzenreiter Weilach zu Buche und zuletzt konnte man trotz einer mäßigen Heimvorstellung die Punkte gegen die Reservisten des VfL Ecknach einfahren. Fußball-Abteilungsleiter Helmut Wollesack sprach von einem Arbeitssieg, der einer aufmerksamen Defensivarbeit geschuldet war. Beim TSV Schiltberg hätte man diese kleinen Probleme gerne. Ähnlich wie in der vergangenen Spielrunde läuft es nicht rund. Trotz guter Chancen musste man sich auch gegen die Reservisten des Kreisligisten SV Ottmaring mit 1:2 geschlagen geben und rutschte in die Abstiegsregion. Die Elf von Spielertrainer Christian Seidel hat zwar erst 15 Gegentreffer kassiert, aber mit sieben Toren hat nur der SV Hammerschmiede II weniger Tore erzielt. Und nun geht es ausgerechnet gegen den Spitzenreiter mit der besten Offensive. (r.r)