2018-01-30 11:30:00.0

Wahl Ulrich Lange neuer Fraktionsvize

Bundestagsabgeordneter ist zuständig für Verkehr und Bau.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat gestern Nachmittag den Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange zu einem von insgesamt elf stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Damit rückt der 48-jährige Nördlinger in den engsten Führungszirkel um Fraktionschef Volker Kauder auf. Seine Zuständigkeitsbereiche sind Verkehr, digitale Infrastruktur und Bau. In seiner neuen Funktion gehört Lange auch zum geschäftsführenden Fraktionsvorstand, dem einflussreichsten Gremium innerhalb der Gesamtfraktion. Die Vizefraktionschefs sind für die politische Koordination ihrer jeweiligen Themenfelder verantwortlich und maßgeblich an den Entscheidungsfindungen innerhalb der Fraktion beteiligt. Seinen bisherigen Posten als verkehrspolitischer Sprecher gibt er ab.

Gegenüber unserer Zeitung sprach der Abgeordnete von einem „großartigen persönlichen Erfolg“. Er betrachte diesen politischen Aufstieg als Wertschätzung seiner Arbeit in der zurückliegenden Legislaturperiode. Auf die Frage, ob er in der neuen Position seinen bisherigen direkten Einfluss auf Verkehrsprojekte oder andere Vorhaben in seinem Wahlkreis verliere, sagte Lange: „Nein. Der Einfluss bleibt gleich oder wird sogar noch größer.“ Die Berufung zum Fraktionsvize betrachte er als „bedeutenden Schritt“, über den er sich sehr freue.

ANZEIGE

Lange ist darüber hinaus auch Mitglied der Unions-Mannschaft, die mit den Sozialdemokraten derzeit Koalitionsverhandlungen führt. Dort gehört er inzwischen auch zur „Großen Runde“, in der auch die Parteichefs Merkel, Seehofer und Schulz sitzen. Zudem verhandelt der CSU-Mann in den Arbeitsgruppen Verkehr und Infrastruktur sowie Arbeit und Soziales mit.

Ulrich Lange hofft, dass die Gespräche mit der SPD zu einem guten Ergebnis führen werden. Er sagte weiter: „Die Menschen erwarten mit Recht, dass Deutschland endlich eine neue und stabile Regierung bekommt“. (bs)