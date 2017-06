2017-06-19 07:00:00.0

Polizeibericht Unbekannte bewerfen Haus in Inchenhofen mit rohen Eiern

Die Täter schlugen schon mehrmals zu. Der Sachschaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich mehrmals haben bislang unbekannte Täter in den vergangenen Wochen nach Angaben der Polizei ein Haus in Inchenhofen mit rohen Eiern beworfen. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Vorfälle bei dem Anwesen am Wittelsbacher Weg im Zeitraum vom 24. Mai bis 12. Juni.

Durch die Verschmutzung wurde die Außenfassade des Gebäudes so in Mitleidenschaft gezogen, dass diese neu gestrichen werden muss. Der Sachschaden wird nach Angaben des 47-jährigen Hauseigentümers auf etwa 4000 Euro geschätzt, das teilt die Polizei mit.

ANZEIGE

Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/ 8989-11 in Verbindung zu setzen. (bac)