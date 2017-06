2017-06-07 18:41:00.0

Polizei Unbekannte brechen in Friedberg in sechs Gebäude ein

Die Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch Geld und Briefmarken im Wert von 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Mittwoch wurde in mehrere Gebäude in der Friedberger Innenstadt eingebrochen. Betroffen waren ein Friseursalon, vier Arztpraxen und ein Bürogebäude. Die Täter hebelten Fenster und Eingangstüren auf und verschafften sich so Zugang zu den Gebäuden. An einem Gebäude gelang der Einbruch nicht.

Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten Geld und Briefmarken im Wert von 1000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 9000 Euro. Die Spuren und immer gleiche Vorgehensweise deuten laut Polizei darauf hin, dass die Einbrüche von einer einzigen Tätergruppe begangen wurden. Hinweise an die Polizei unter 0821/3231711. (AN)