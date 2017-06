2017-06-13 17:56:00.0

Polizei Unbekannte brechen in Wiffertshausen in Wohnung ein

Während die Bewohner im Urlaub sind, dringen Unbekannte in das Haus in dem Friedberger Stadtteil ein. Ein Bekannter bemerkt die Tat. Die Polizei ermittelt.

In eine Wohnung in Wiffertshausen (Stadt Friedberg) in der Straße Hirtwiesen wurde eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 3. Juni, und Montag, 12. Juni. Die Bewohner waren im Urlaub. Als ein Bekannter nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte er die Tat. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei Friedberg zunächst versucht, die Eingangstür aufzuhebeln, drangen dann aber über ein Kellerfenster ins Haus.

Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume, entwendeten aber nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6000 Euro. Laut Polizei deuten Vorgehensweise und Spuren auf dieselbe Tätergruppe, die in der Friedberger Innenstadt sechs Einbrüche verübt hatte. Hinweise an die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710.