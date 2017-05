2017-05-10 11:36:00.0

Polizei Unbekannte entwenden Gemeindewappen

In der Freinacht wurden die Wappen der beiden Gemeinden Eurasburg und Adelzhausen gestohlen. In Hergertswiesen waren sie kurzzeitig wieder aufgetaucht.

In der Freinacht wurden die Wappen der Gemeinden Eurasburg und Adelzhausen gestohlen. Sie standen an der Staatsstraße 2338 zwischen Freienried und Adelzhausen und markierten die Grenze der beiden Gemeinden. Am Ostersonntag wurden die Schilder im Eurasburger Ortsteil Hergertswiesen entdeckt, verschwanden aber auch von dort. Da sie seitdem nicht wieder auftauchten, erstatteten die beiden Gemeinden nun Anzeige wegen Diebstahls. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231711. (AN)