2017-05-03 17:57:00.0

Aindling Unbekannte werfen rohe Eier und Yoghurt auf Schulfassade

Vandalen nutzen den Deckmantel der Freinacht. Auch mit einem Fußballtor richten sie schaden an

Die Freinacht haben Vandalen genutzt, um die Aindlinger Schule zu verunstalten. Laut Polizei wurde erst jetzt bekannt, dass Unbekannte auf zwei Außenjalousien eingeschlagen haben und mehrere Fenster und die Fassade mit Yoghurt und rohen Eiern verschmutzten. Zudem rissen die Täter ein Fußballtor aus der Verankerung und warfen es über einen Zaun. Die Verunreinigungen konnten entfernt werden. An den Jalousien und am Tor entstand jedoch ein Schaden von rund 1300 Euro. Hinweise zu den Tätern, die zwischen Freitag, 14 Uhr, und 1. Mai gegen 16.30 Uhr ihr Unwesen trieben, an die Polizei Aichach, 08251/8989-11. (AN)