2017-10-23 17:25:00.0

Polizeireport Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Auf einer langen Linkskurve kommt einer 26-Jährigen ein Fahrer mit AIC-Kennzeichen auf ihrer Spur entgegen. Sie muss ausweichen und prallt gegen eine Straßenbegrenzung.

Der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeugs mit einem AIC-Kennzeichen hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall im Pöttmeser Ortsteil Stuben verursacht. Nach Angaben der Polizei entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Die 26-jährige Fahrerin des beschädigten Audi war auf der Ortsverbindungsstraße von Wagesenberg nach Stuben gefahren, als ihr im Wald in einer langen Linkskurve ein anderes Auto teils auf ihrer Spur entgegen kam. Sie war gezwungen auszuweichen und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Dabei entstand der Schaden an ihrem Audi. Hinweise zum Täter oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (AN)