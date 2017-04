2017-04-19 18:30:00.0

Polizeibericht Unbekannter Schläger greift in Aichach Bargast an

69-Jähriger wird auf offener Straße niedergeschlagen und gegen den Kopf getreten. Der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein.

Ein 69-jähriger Mann wurde laut Polizei am Dienstag in Aichach nach einem Lokalbesuch von einem Unbekannten niedergeschlagen. Der Mann hatte die „Golden Bar“ besucht, als er gegen 23.30 Uhr in der Ludwigstraße angegriffen und zu Boden gerissen wurde.

Der Täter, ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann, habe auf den am Boden Liegenden eingetreten und auch dessen Kopf getroffen, so die Polizei. Der 69-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aichach gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (bac)