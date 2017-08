2017-08-01 18:48:00.0

Polizei Unbekannter Wilderer schießt bei Untergriesbach ein Reh an

Spaziergängerin findet das verletzte Tier am Waldrand beim Aichacher Stadtteil. Polizei hofft auf Zeugen, die etwas gesehen oder den Schuss gehört haben.

Mit einem Fall von Jagdwilderei beim Aichacher Stadtteil Untergriesbach hat es die Polizei zu tun. Am Montag hat eine Spaziergängerin gegen 12.30 Uhr an einem Feldweg am Waldrand etwa 500 Meter südlich der Schiltberger Straße ein angeschossenes Reh gefunden. Der Jagdpächter stellte fest, dass das Reh zwischen 5 und 12.30 Uhr von einem unbekannten Wilderer mit einer Kleinkaliberwaffe angeschossen wurde. Wer Hinweise auf den Täter oder zum Zeitpunkt der Schussabgabe geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aichach zu melden, Telefon 08251/8989-11. (bac)