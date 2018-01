2018-01-03 19:57:00.0

Polizeireport Unbekannter belästigt Frau auf dem Friedhof

Das Opfer kann den Mann nach dem Vorfall in Ottmaring gut beschreiben. Polizei bittet um Hinweise.

Eine Frau, die am Sylvester Nachmittag das Grab ihrer Eltern besuchte, wurde auf dem Ottmaringer Friedhof Opfer einer sexuellen Belästigung. In der Dämmerung wurde sie von einem Mann zunächst harmlos angesprochen. Dann jedoch forderte der Unbekannte eindeutige sexuelle Handlungen. Er war nur verbal ausfällig, ohne die Frau zu bedrängen. Der Täter ist ca. 45 Jahre, schlank, ca. 1,70 Meter groß; er trägt Brille und glatte kurze Haare. Bekleidet war er mit Halbschuhe und heller Winterjacke, möglicherweise war er mit einem Fahrrad unterwegs. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AN)