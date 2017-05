2017-05-01 16:00:00.0

Kühbach Unbekannter bohrt Autoreifen an

Auf dem Parkplatz eines Kühbacher Supermarktes hat ein Ehepaar eine unschöne Überraschung erlebt.

Die Art der Beschädigung lässt die Polizei vermuten, dass ein Bohrer im Spiel war. Auf dem Kundenparkplatz des Kühbacher Nettomarktes fand ein Ehepaar am Samstag gegen 17.30 Uhr ihren schwarzen BMW mit einem beschädigten hinteren linken Reifen wieder. Dieser sei höchstwahrscheinlich angebohrt, meldete die Frau der Polizei. Die Beamten bestätigen den Eindruck. Der Schaden an dem ein Jahr alten Sommerreifen wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Der BMW war etwa eine halbe Stunde auf dem Parkplatz gestanden. Hinweise an die Polizei Aichach unter 08251/8989-11.