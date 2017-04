2017-04-27 21:15:00.0

Polizei Unbekannter bricht Leichtkraftrad auf

Der Täter macht sich an der Sitzbank eines Mopeds zu schaffen. Doch die Aktion geht schief.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Aichach an einem Moped das Schloss der Sitzbank aufgebrochen. Der 16-jährige Besitzer parkte es zwischen 8 und 15.15 Uhr in der „Radlgarage“ der Berufsschule Aichach. Laut Polizei fand der noch unbekannte Täter jedoch nichts in dem Stauraum unter der Sitzbank. Daraufhin entfernte er sich in unbekannte Richtung. An dem Moped entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989-11 um Hinweise. (jasa)