2018-01-07 19:03:00.0

Polizei Unbekannter demoliert in Aichach geparktes Auto

Heckscheibenwischer umgebogen, Nummernschild abgerissen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat in Aichach ein geparktes Auto demoliert. Wie die Polizei berichtet, war der beschädigte silberfarbene Audi A3 in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Samstag, 16.30 Uhr, in der Oskar-von-Miller-Straße, Höhe Hausnummer 1, geparkt. Der Täter bog laut Polizei den Heckscheibenwischer um. Außerdem riss er das vordere Kennzeichen weg und entwendete es. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08251/8989-11 entgegen. (bac)