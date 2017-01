2017-01-27 20:40:00.0

Aichach Unbekannter fährt Stoßstange von Auto in Aichach an

Eine Frau bemerkt, dass die Stoßstange ihres Autos kaputt ist, von einem Täter fehlt jede Spur. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine böse Überraschung hat eine 77-jährige Rentnerin am Mittwoch in Aichach erlebt. Als sie in ihren schwarzen Audi A3 steigen wollte, bemerkte sie, dass die vordere Stoßstange des Wagens beschädigt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos entstand. Der Wagen der Rentnerin war von Montag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, am Straßenrand an der Ludwigstraße 21, Höhe Krankenhausstraße, geparkt. Der Schaden an der Stoßstange wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-11, in Verbindung zu setzen. (AN)