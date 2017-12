2017-12-20 17:58:00.0

Polizeibericht Unbekannter fährt braunen VW Passat an und flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Aichacher Supermarktes richtet er 200 Euro Schaden an

Der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeugs hat am Dienstagabend in Aichach ein Auto angefahren. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 19.30 und 19.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Franz-Beck-Straße. Beschädigt wurde ein ordnungsgemäß geparktes, braunes Auto der Marke VW Passat. Anstatt sich um den Schaden am rechten Außenspiegel zu kümmern, fuhr der Täter davon. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08251/8989-11 entgegen. (bac)