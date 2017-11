2017-11-17 19:02:00.0

Polizeibericht Unbekannter kracht in parkendes Auto und flüchtet

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Klinikums Dachau. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochvormittag in der Indersdorfer Straße in Dachau ein parkendes Auto angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto in der Zeit zwischen 6.20 und 14.40 Uhr in der Straße nahe des Klinikum Dachau, als der Unbekannte das Auto vorne links stark beschädigte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/561-0. (pik)