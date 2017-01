2017-01-10 18:25:00.0

Schrobenhausen Unbekannter lockert Radschrauben an Auto

Während der Fahrt merkt ein 27-Jähriger Schrobenhausener, dass sein Auto holpert. Ein Unbekannter hat alle Radschrauben des Wagens entfernt.

Am Montag erstattete ein 27-jähriger Schrobenhausener Anzeige bei der Polizeiinspektion Schrobenhausen, weil ihm in der Zeit zwischen 11.30 und 19.30 Uhr ein bisher unbekannter Täter alle 20 Radschrauben der vier Räder seines VW Sharan gelockert hatte. In dieser Zeit hatte er sein Auto auf einem Parkplatz in der Prälat-Alberstötter-Straße abgestellt. Als er gegen 19.30 Uhr auf der B300 Richtung Ingolstadt fuhr, sei ihm aufgefallen, dass der Wagen unruhig rollt. Dem Schrobenhausener ist kein Schaden entstanden, die Polizei ermittelt aber wegen des Verdachts des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (nr)