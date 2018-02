2018-02-15 17:10:00.0

Kreis Aichach-Friedberg Unbekannter will Siebenjährige in sein Auto locken

Ein Mann hat am Mittwoch eine Siebenjährige in Obergriesbach angesprochen und versucht, das Kind in seinen Wagen zu bewegen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in jüngster Zeit.

Ein unbekannter junger Mann hat versucht, in Obergriesbach (Landkreis Aichach-Friedberg) eine Siebenjährige in sein Auto zu locken. Wie die Aichacher Polizei am Donnerstag mitteilte, sprach er das Mädchen am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an, als es in der Siedlung „Am Bahnhof“ mit seinem Kinderroller unterwegs war. Er hielt dazu mit seinem weißen Kombi – eventuell einem VW Passat, Variant oder einem ähnlichen Auto – neben dem Kind an. Der Fahrer trug laut Polizei kurze braune Haare und ein rotes Basecap. Er war unrasiert oder hatte möglicherweise einen Drei-Tage-Bart.

Er soll die Siebenjährige aus dem Auto heraus angesprochen und versucht haben, sie unter einem Vorwand in seinen Wagen zu locken. Das Mädchen ging nicht darauf ein und lief sofort zum wenige Meter entfernten Wohnhaus. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Auto oder zur Identität des Mannes unter Telefon 08251/8989-11.

Ähnliche Vorfälle in Affing und Landsberg

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich am Dienstag vor drei Wochen in Affing ereignet. Wie berichtet, versuchte damals nach Polizeiangaben ein etwa 30-Jähriger, eine ebenfalls Siebenjährige vor der Grundschule unter einem Vorwand dazu zu bringen, in sein Auto zu steigen. Sie kam gerade aus der Schule am Mühlweg.

Wie die Polizei damals mitteilte, sprach der Mann das Kind gegen 11.30 Uhr „in verdächtiger Weise“ auf Höhe der Busschleife aus seinem Wagen heraus an. Das Mädchen stieg jedoch nicht ein, sondern ging weiter und erzählte zu Hause von dem Vorfall. Die Eltern schalteten die Schule ein. Der Mann hatte kurze braune Haare und saß in einem blauen Auto. Trotz mehrerer Zeugenaufrufe gingen bei der Polizei danach keine Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder seinem Wagen ein.

Die Polizei gibt wertvolle Tipps, wie man sich im Ernstfall richtig verhält. Sowohl in Akutsituationen als auch präventiv.

Als Eltern sollten Sie im Ernstfall Ruhe bewahren und Ihrem Kind vermitteln, dass es jetzt in Sicherheit ist und sich Ihnen anvertrauen kann.

Hören Sie als Eltern Ihrem Kind zu und machen sie Ihm keine Vorhaltungen ("Ich habe Dir doch gesagt,...."). Loben sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

In Akutsituationen informieren Sie sofort die Polizei.

Damit es gar nicht erst zum Ernstfall kommt: üben Sie mit Ihrem Kind die entsprechenden Situationen. Beispielsweise können Sie verschiedene, häufig genutzte Wege, mit Ihrem Kind abgehen und nach Hilfsstationen Ausschau halten. Vielleicht gibt es ein Geschäft in das Ihr Kind gehen oder ein Wohnhaus bei dem es klingeln kann. Die Erfahrung der Polizei: Täter geben ihr Vorhaben auf, wenn die Kinder aktiv nach Hilfe suchen.

Schicken Sie Ihr Kind wenn möglich in kleinen Gruppen zur Schule oder zum Spielplatz.

Beschriften Sie Schulranzen, Turnbeutel etc. nicht deutlich sichtbar von außen. Die Täter lesen schnell den Namen des Kindes ab und sprechen es mit diesem an. Das vermittelt den Kleinen, dass die Person sie kennt und schafft somit ein trügerisches Vertrauensverhältnis.

Machen Sie Ihrem Kind deutlich, dass es Abstand zu Fahrzeugen halten soll. Auch aus zwei Metern Entfernung kann man sich mit dem (Bei-)Fahrer noch unterhalten.

Machen Sie Ihrem Kind klar, dass es in Ordnung ist, Zurufe zu Ignorieren und einfach weiterzugehen. Es ist auch nicht unhöflich, Geschenke oder andere Angebote abzulehnen. In fremde Autos einsteigen ist tabu! Erklären sie ihrem Kind, dass sie niemals Fremde schicken würden, um es abzuholen.

Wird Ihr Kind bedrängt, soll es weitergehen, laut schreien und so auf sich aufmerksam machen. Das schreckt Täter ab. Sie wollen unentdeckt bleiben.

Lernen Sie Ihrem Kind, dass es niemals alleine die Haustüre öffnen darf - auch nicht, wenn eine Person in Uniform davor steht.

Üben Sie mit Ihrem Kind die Zahlenkombination 110 als Notruf für die Polizei. Erklären Sie Ihm, dass es jederzeit kostenlos vom Handy oder auch der Telefonzelle (auch ohne Geld oder Karte) die Polizei erreicht.

Je mehr Selbstbewusstsein Ihr Kind hat, umso geschützter ist es aller Erfahrung nach vor Übergriffen. Stärken Sie das Selbstbewusstsein Ihres Kindes.

Peter Löffler, Sprecher der Polizeiinspektion Aichach, schließt nach derzeitigen Erkenntnissen einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen aus. Auch wenn es sich beide Male nach Aussagen der Mädchen um junge Männer handelte, seien weitere Parallelen derzeit nicht erkennbar, so Löffler.

Ähnliche Vorfälle hatten sich um den Jahreswechsel im Landkreis Landsberg ereignet. In mehreren Fällen hatten Unbekannte Mädchen und Buben angesprochen, die aber allesamt nicht darauf eingingen. Die Beschreibungen der Männer und der Autos waren zum Teil sehr verschieden. Auch einen Zusammenhang mit diesen Vorfällen schließt die Aichacher Polizei aus. (nsi)